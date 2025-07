Hrvatska dobiva treći trak autoceste Zagreb - Karlovac, evo i kada je planirano da bude gotov

Zbog intenzivnog prometa na relaciji Zagreb - Karlovac u oba pravca, planira se raspisivanje natječaja za proširenje tog dijela autoceste A1 trećom trakom do konca godine.Tijekom prošlog vikenda, hrvatskim autocestama prometovalo je preko milijun vozila. Značajan dio tog prometa ušao je na autocestu preko naplatne postaje Lučko. Hrvatske autoceste do kraja ove godine će objaviti natječaj za izgradnju trećeg traka autoceste od Zagreba do Karlovca.

"Vozači znaju da se iz smjera istoka, odnosno zapada na autocestu Zagreb - Karlovac spaja autocesta A3 iz smjera Slavonije u oba smjera, autocesta A4 i odnedavno autocesta A11. Osam prometnih trake ide u dvije prometne trake i nažalost gužve su neizbježne", kazao je direktor Sektora za promet Hrvatskih autocesta Hrvoje Ordulj za HRT. "Ljudi obično imaju dojam da naplata usporava promet, no ovdje čak niti naplata ne igra ulogu", dodaje.

Promet na autocestama u ljetnim mjesecima u odnosu na promet u ostatku godine veći je do 60 posto. "Prometnica je građena 1972. i bila je dimenzionirana za tadašnji obujam prometa, no danas je situacija drugačija. Svjedoci smo da i mimo turističkih vikenda, samo zbog prometa hrvatskih vozila, kojih je registrirano oko 2,5 milijuna, ta prometnica jednostavno nema dovoljno kapaciteta za fluidni tijek prometa", naglašava stalni sudski vještak za promet Krunoslav Ormuž.

Projekt trećeg traka do Karlovca planira se završiti negdje do 2028. Vrijednost projekta je oko 200 milijuna eura, njime su predviđeni treći trak, novi zaustavni trak i tri nova čvora na autocesti od Zagreba do Karlovca, rekao je potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Potom slijedi druga faza projekta od Karlovca do Bosiljeva za koje se trenutačno izrađuju idejni projekti. Sljedeći tjedan nakon postupka javnog savjetovanja trebao bi biti objavljen i natječaj za izgradnju poddionice Jankomir - Lučko duge 4,5 km.