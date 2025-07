Ipak ništa od radova na A1 usred ljetne špice, predomislili se u zadnji tren: Oglasili se iz HAC-a

Najavljeni asfalterski radovi na autocesti A1 , koji su trebali započeti danas, 22. srpnja, na dionici između čvorova Jastrebarsko i Bosiljevo 2, u oba smjera – otkazani su zbog povećanog prometa, potvrdili su za 24sata iz Hrvatskih autocesta (HAC).

Prema ranijim najavama, radovi su se trebali odvijati tijekom večernjih i noćnih sati kako bi se umanjio utjecaj na promet. Planirano je bilo zatvaranje jedne prometne trake i uvođenje ograničenja brzine, no zbog trenutne prometne situacije HAC je odlučio potpuno odustati i od tog pristupa.

– Tijekom radova promet će se voditi jednom prometnom trakom, uz ograničenje brzine, a zahvati će se izvoditi isključivo u večernjim i noćnim satima, kada je promet slabiji – najavljivali su ranije iz HAC-a, dodajući da bi u slučaju stvaranja većih zastoja privremena regulacija bila uklonjena.

Prema planu, radovi su se trebali završiti do 31. srpnja, no u ovom trenutku novi termini nisu najavljeni. Osim A1, HAC je ranije najavio i asfalterske radove na autocesti A6, na dionici Ravna Gora – Delnice (smjer Zagreb). Prva faza tih radova trajala je od 15. do 17. srpnja, a nastavak se planirao u razdobljima od 22. do 24. srpnja te od 29. do 31. srpnja, svakodnevno od 07:00 do 20:00 sati. I tamo je promet trebao teći jednom trakom, uz smanjenu brzinu. Međutim, i ta je obavijest naknadno uklonjena sa stranica HAC-a, što upućuje na moguće izmjene ili odgodu radova i na toj dionici.