Nevjerojatna nesreća: GPS je odveo kamion u povijesni akvedukt

U jutarnjim satima 23. listopada, španjolski grad Algeciras zatekao se u dramatičnoj situaciji kada je tegljač udario u povijesni akvedukt, jedan od najprepoznatljivijih simbola grada, izvještava Autoportal. Vozač iz Rumunjske prevozio je metalni brodski kontejner, ignorirajući prometne znakove koji zabranjuju prolazak teškim vozilima i ograničavaju visinu, oslanjajući se isključivo na GPS navigaciju. Udar je bio toliko snažan da je središnji segment akvedukta između dva stupa potpuno srušen. Incident je paralizirao promet, dok su brojni prolaznici i lokalni stanovnici svjedočili dramatičnom trenutku.

Akvedukt, poznat po lukovitoj konstrukciji karakterističnoj za povijesne građevine tog dijela Španjolske, imao je dovoljno visok središnji luk za prolazak kamiona, no rubni dijelovi nisu dopuštali prolaz. Kamion je ostao zaglavljen pod ruševinama, a nakon izvlačenja odvučen je s mjesta nesreće. Lokalne vlasti navode kako je vozilo pretrpjelo ozbiljna oštećenja i više nije u voznom stanju. Privremeno je zaustavljen promet, a grad je osigurao sigurnosnu zonu oko ruševina. Incident jasno pokazuje koliko slijepo oslanjanje na GPS može biti opasno u urbanim sredinama s povijesnim objektima.

Policija je brzo stigla na mjesto nesreće, a vozač je testiran na alkohol i droge – rezultati su bili negativni. "Vozač je izjavio da je slijedio upute GPS-a", potvrđuju vlasti, dodajući da su na ruti bile brojne oznake zabrane za teška vozila, uključujući ograničenje mase i visine. Nesreća je tako posljedica nepažnje i ignoriranja prometnih propisa, a ne utjecaja alkohola ili droga. Stručnjaci upozoravaju da teška vozila uvijek moraju kombinirati GPS s klasičnim signalizacijama i lokalnim pravilima kako bi izbjegla ovakve katastrofe.

Imágenes que nos deja el accidente de un camión junto a los Arcos del Cobre que ha destrozado parte de esta histórica zona de #Algeciras.



Agentes de la Policía Local ya se encuentran acordonando la zona. pic.twitter.com/0j2LlEDowC — Radio Algeciras (@radioalgeciras) October 23, 2025

Akvedukt, izgrađen prije više od dva stoljeća, simbol je klasične španjolske arhitekture i kulturne baštine Algecirasa. Njegove fotografije često se pojavljuju na razglednicama, turističkim vodičima i suvenirima, a prije ovog incidenta pretrpio je samo manja oštećenja tijekom 1980-ih. Na mjesto nesreće odmah su stigli stručnjaci za urbanizam, restauraciju i građevinski inženjering, dok je gradonačelnik naglasio hitnu potrebu obnove i zaštite preostalih dijelova. Već su započete pripreme za rekonstrukciju, uključujući sakupljanje i pohranu kamena s mjesta nesreće. Španjolske vlasti navode da će troškove obnove snositi osiguravatelj kamiona, dok se šteta još uvijek procjenjuje.

Ovaj incident služi kao upozorenje svim vozačima teških vozila, slijepo povjerenje u GPS može imati katastrofalne posljedice, ne samo materijalne već i kulturne. Grad planira dodatno označiti kritične dionice i uvesti tehnološke senzore visine kako bi se spriječile slične nesreće. Stručnjaci ističu da teška vozila ne smiju slijediti samo GPS, već se moraju pridržavati prometnih znakova, ograničenja visine i mase te lokalnih propisa. Nepažnja može dovesti do ogromnih materijalnih šteta, zastoja u prometu i uništenja povijesne baštine, što potvrđuje slučaj rumunjskog kamiona u Algecirasu. Zaključak jest da bi svaki vozač teškog vozila trebao bi zapamtiti da tehnologija može pomoći, ali ne može zamijeniti pažnju i pridržavanje zakonskih propisa.