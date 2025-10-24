Naši Portali
NASTALE KILOMETARSKE KOLONE

FOTO Kaos na zagrebačkoj obilaznici: Kamion probio ogradu, prekinut je promet

24.10.2025.
u 11:42

"Oštetio je nekoliko automobila. Jednom je čak otkinuo vrata", ispričao je čitatelj za 24sata

Zbog prometne nesreće prekinut je promet na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Jakuševec i Kosnica, na 33.+750 km u smjeru Lipovca, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK). Prema podacima objavljenima oko 11.30 sati, kolona u smjeru Lipovca je oko 5 kilometara. U smjeru Bregane vozi se jednim trakom usporeno u koloni od oko 4 kilometra.

Kako navode 24sata, kamion je probio ogradu i sudario se s drugim vozilom. "Samo je prošao na drugu stranu i prevrnuo se. Oštetio je nekoliko automobila. Jednom je čak otkinuo vrata", ispričao je čitatelj za 24sata. 
Hrvatsko-slovenskog ubojicu dronova želi već 13 članica NATO-a
Avatar Bravo 2 Zero
Bravo 2 Zero
12:27 24.10.2025.

Svaki dan po jedna prometna....nepoštivanje razmaka!, jurcanje, pretjecanje bez žmigavaca, nagla kočenja....svaki dan gledam....ljudi pogibaju i ništa se ne mijenja....kao ni na Turanjskoj obilaznici....

