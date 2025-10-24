FOTO Kaos na zagrebačkoj obilaznici: Kamion probio ogradu, prekinut je promet

Zbog prometne nesreće prekinut je promet na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Jakuševec i Kosnica, na 33.+750 km u smjeru Lipovca, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK). Prema podacima objavljenima oko 11.30 sati, kolona u smjeru Lipovca je oko 5 kilometara. U smjeru Bregane vozi se jednim trakom usporeno u koloni od oko 4 kilometra.

Kako navode 24sata, kamion je probio ogradu i sudario se s drugim vozilom. "Samo je prošao na drugu stranu i prevrnuo se. Oštetio je nekoliko automobila. Jednom je čak otkinuo vrata", ispričao je čitatelj za 24sata.