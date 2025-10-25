Japanski turist pao s Panteona i poginuo: 'Možda je pokušavao snimiti selfie'

Sedamdesetogodišnji japanski turist pao je u petak kasno navečer sa zidina rimskog Panteona i poginuo, priopćile su vlasti, dodavši da je muškarac pao u jarak s visine od oko sedam metara. Hitna služba brzo je stigla na mjesto nesreće podno drevnog zdanja, no mogli su samo potvrdi smrt japanskog turista. Vatrogasci su morali na silu otvoriti glavna vrata kako bi došli do unesrećenog, ali bilo je prekasno.

Vlasti još uvijek istražuju točan uzrok pada. Novinski portal Roma Today u subotu je izvijestio da je turist možda pokušavao snimiti selfie kada je izgubio ravnotežu. Panteon je jedna od najbolje očuvanih građevina rimske antike i danas je jedna od najpoznatijih znamenitosti Vječnog grada.

Panteon ili Hram svih bogova je rimski hram sagrađen tijekom vladavine cara Hadrijana. Od 7. stoljeća to je katolička crkva posvećena sv. Mariji od mučenika. Naime, bizantski car Foka je poklonio poganski hram papi Bonifaciju IV. 609 godine, a koji ga je potom posvetio kao crkvu. U Panteonu je sahranjena većina talijanskih kraljeva te nekoliko svjetski poznatih umjetnika.