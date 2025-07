Nevidljiva prijetnja: Smrtonosne bakterije šire se europskim obalama

Zbog porasta temperature morske vode, Vibrio bakterije su sve češća pojava u Baltičkom moru, Crnom moru i drugim vodenim površinama u Europi. Kako se zaštititi od opasne vibrioze?

Što trebate znati?

• Vibriozu uzrokuju bakterije Vibrio koje žive u bočatim, toplim obalnim vodama s niskim udjelom soli.

• Tipična europska područja rizika su Baltičko more, Sjeverno more i posebno Crno more.

• Klimatske promjene pogoduju razmnožavanju bakterija Vibrio.

• Simptomi: proljev, grčevi u trbuhu, mučnina, vrućica.

• Zaštitite se izbjegavanjem sirovih ili termički nedovoljno obrađenih školjkaša i ne plivajte u tim vodama s otvorenim ranama.

Znanstvenici brojne događaje pripisuju klimatskim promjenama – neke je ipak lakše dokazati od drugih. Međutim, uzročno-posljedična veza se čini jasnom kada su u pitanju infekcije bakterijom Vibrio: ove bakterije uspijevaju u toploj vodi, posebno s niskim salinitetom.

U Baltičkom moru temperatura vode također raste, dok se salinitet smanjuje – oba događaja istraživači povezuju s klimatskim promjenama. Kako temperature rastu, slučajevi infekcija Vibrio bakterijama su u porastu i u nordijskim zemljama koje okružuju Baltičko more. Infekcije Vibrio bakterijama relativno su rijetke u Europi, ali zdravstvene vlasti poput Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) upozoravaju na povećani rizik tijekom vrućih ljetnih mjeseci s dugotrajnim toplinskim valovima.

Što je vibrioza?

Vibrio bakterije uzrokuju vibriozu i koleru. U ovom članku fokusiramo se na vibriozu. Vibrioza je infekcija koja može biti ozbiljna i opasna po život, posebno kod osoba s oslabljenim imunološkim sustavom.

Glavne vrste vibrioza koje uzrokuju infekcije kod ljudi su:

• Vibrio vulnificus

• Vibrio parahaemolyticus

• Vibrio alginolyticus

Međutim, postoji barem desetak drugih vrsta. Neke infekcije mogu dovesti do nekroze tkiva, dakle do odumiranja tkiva koje okružuje otvorenu ranu (poznato kao nekrotizirajući fasciitis). Manje uobičajene infekcije Vibrio vulnificusom mogu uzrokovati teška oboljenja koja zahtijevaju intenzivnu njegu ili čak amputaciju.

U Sjedinjenim Američkim Državama, prema navodima Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), otprilike jedna od pet osoba umire u roku od dva dana nakon infekcije Vibrio vulnificusom. CDC procjenjuje da se u Sjedinjenim Državama svake godine pojavi oko 80.000 slučajeva bolesti i 100 smrtnih slučajeva od infekcija Vibriom.

Kako se ljudi zaraze vibriozom?

Većina ljudi zarazi se putem probavnog trakta konzumiranjem sirovih ili termički nedovoljno obrađenih školjkaša poput kamenica, dagnji ili školjki.

Infekcija se može dogoditi i putem:

• gutanja vode tijekom plivanja u zaraženim obalnim vodama

• prodiranja bakterija kroz ozljede kože, na primjer za vrijeme plivanja ili zbog kapanja vode sa školjkaša na otvorenu ranu

Tko je posebno ugrožen?

Osobe s postojećim zdravstvenim problemima mogu biti izložene većem riziku od infekcije. To uključuje osobe s oštećenjem jetre zbog hepatitisa, bolesti jetre i prekomjerne konzumacije alkohola ili droga. Međutim, osobe s rakom, dijabetesom, HIV-om ili one koje se podvrgavaju imunosupresivnoj terapiji ili uzimaju lijekove za smanjenje želučane kiseline također su u rizičnoj skupini. Vibrioza se ne prenosi s osobe na osobu.

Kako se možete zaštititi?

Kako biste izbjegli vibriozu, izbjegavajte konzumiranje sirovih ili nedovoljno termički obrađenih školjkaša. Zdravstvene vlasti također preporučuju izbjegavanje plivanja u bočatoj ili slanoj vodi ako imate otvorene rane. Ako se ozlijedite tijekom plivanja, izađite iz vode, očistite i dezinficirajte ranu te je pravilno previjte.

Ako imate od ranije neki zdravstveni problem, oslabljen imunološki sustav ili ste nedavno bili podvrgnuti nekoj operaciji, posavjetujte se s liječnikom prije plivanja u pogođenom obalnom području.

Koji su simptomi vibrioze?

Simptomi ovise o vrsti infekcije, ali su često slični simptomima drugih infekcija poput gripe ili gastrointestinalnih bolesti:

• Proljev

• Grčevi

• Mučnina

• Povraćanje

• Vrućica

• Zimica

Znakovi sepse uzrokovane vibriozom uključuju izuzetno nizak krvni tlak i stvaranje mjehura oko kožnih lezija. Infekcije rana uzrokovane vibriozom mogu uzrokovati simptome poput crvenila, boli, otekline i curenja rana.

Gdje se Vibrio bakterije najčešće nalaze?

U Europi je Baltičko more rizično područje po pitanju bakterije Vibrio. Pogođena su i obalna područja u Danskoj, sjeveroistočnoj Njemačkoj, Finskoj, Estoniji, Latviji, Švedskoj, Litvi, Poljskoj i Rusiji. U Sjevernom moru bakterije žive uzduž nizozemske i belgijske obale. U južnoj Europi Crno more je posebno pogođeno, znači u Rumunjskoj, Bugarskoj, Turskoj i Ukrajini.

Ukupan broj slučajeva vibrioze u Europi godišnje iznosi oko 400. Značajan porast zabilježen je 2018. godine, kada je prijavljeno 445 slučajeva. Sjeverna Amerika, Kanada i jugoistočna Azija također su pogođeni. Bočata obalna područja idealna su mjesta za razmnožavanje bakterija Vibrio - dijelom zato što se tamo susreću slana i slatka voda, a dijelom zato što su to često „zatvorene" vodene površine u kojima se bakterije mogu gotovo nesmetano razmnožavati.

Jesu li klimatske promjene krive za porast slučajeva vibrioze?

Klimatske promjene nisu prouzročile izbijanja vibrioze. Međutim, Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) upozorio je 11. srpnja 2025. da povoljni uvjeti za bakteriju Vibrio postaju sve češći u dijelovima Europe – i to upravo zbog klimatskih promjena.

U lipnju 2025. Europska agencija za okoliš (EEA) izjavila je: "Nedavni morski toplinski valovi doveli su do neviđenih slučajeva pojave vibrioze duž obala Baltičkog i Sjevernog mora." Daljnja istraživanja tijekom proteklog desetljeća sugeriraju da klimatske promjene uzrokuju ulazak veće količine riječne vode u Baltičko more, smanjujući njegovu slanost. Dakle, klimatske promjene nisu uzrok vibrioze - ali povećavaju prijetnju od nje.