Opsadno stanje zbog zaraze, bakterija opasna i 80 godina: Što je s konzumacijom mesa i mlijeka?

Situacija je krizna, no svi moramo ostati hladne glave jer se istovremeno borimo i s afričkom svinjskom kugom na istoku zemlje. Žao mi je što nismo ranije došli do te informacije – 7. srpnja je išla prva prijava uginuća, a 18. smo imali prvi pozitivan nalaz. No mi možemo i moramo postupati isključivo na temelju jasne kliničke slike i pozitivnih bakterioloških ili toksikoloških nalaza, što do sada nismo imali. Pritisak na sustav je izuzetno velik i sada nije trenutak za upiranje prstom – to nikome neće pomoći, poručio je s izvanredne konferencije na medije ministar poljoprivrede David Vlajčić, naglasivši kako napominjući kako sve karike u lancu ulažu napore da se situacija riješi.

Još dva nova uzorka na analizi

Više od 20 dana od početka pomora stoke na području Vrlike te 11 dana otkako je uzet prvi uzorak na analizu, tek posljednji, 13., u petak se, podsjetimo, pokazao pozitivnim na bedrenicu, poznatu i kao antraks ili crni prišt. Budući da je samo jedan pozitivan nalaz, u ovom se trenutku, pojasnio je ministar, ne može tvrditi ni kako su baš sva goveda uginula od bedrenice. U laboratoriju Hrvatskog veterinarskog instituta (HVI) još dva prispjela uzorka su se testirala na zarazu, a kako se ovoga puta ništa ne prepušta slučaju, paralelno se obavlja i toksikološka analiza u MUP-ovu Centru Ivan Vučetić. I dalje nije jasno zašto se testiralo svega 13 uzoraka na osam gospodarstava ako je, kako tvrde stočari, podno Svilaje uginulo i 60 goveda. Agroproteinka ih je, doznajemo, skupila i neškodljivo uklonila 40-ak, no ako neki stočar ne prijavi uginuće ovlaštenom veterinaru nego samo pozove "taksi" do kafilerije koja će uništiti svaki trag – to očito nije dovoljan razlog da barem Agroproteinka, ako je riječ o istom području, alarmira mjerodavne na postupanje.

Kako bilo, noćna mora stočara nastavlja se. Krave i dalje ugibaju, zabilježeno je još nekoliko novih slučajeva, a na terenu je tek sad zavladalo opsadno stanje. Utvrđuje se bedrenički distrikt, područje s jasnim pravilima i ograničenjima vezanim uz premještanje i hranjenje životinja, stroge biosigurnosne mjere, rukovanje stokom u zaštitnoj odjeći, obući i rukavicama, osigurane su dovoljne količine cjepiva za cijepljenje stoke protiv bedrenice s kojim se počinje početkom tjedna. S obzirom na to da je riječ o zoonozi – i svi ljudi koji su došli u kontakt sa zaraženom stokom moraju dobiti odgovarajuću terapiju.

– Po primitku obavijesti o zarazi, naši su djelatnici odmah izašli na teren, kontaktirali sve osobe koje su bile u doticaju sa zaraženim govedom i poduzeli sve potrebne mjere. Svi će preventivno primati antibiotik tijekom deset dana. Na temelju iskustva koje smo imali na Lonjskom polju, gdje je bilo više od 100 oboljelih životinja, a 17 ljudi razvilo je bolest, možemo reći da su svi pacijenti uspješno izliječeni. Rizik od obolijevanja za ljude je nizak. Pravovremena podjela antibiotika provodi se promptno i time se znatno smanjuje mogućnost razvoja bolesti – rekao je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak.

S obzirom na to da je u laboratoriju HVI-ja prvih 12 uzoraka bilo negativno na zarazne bolesti, zbog čega se skrenula pažnja na moguće trovanje, Andrea Humski, ravnateljica HVI-ja, kazala je kako lešina u stanju raspadanja ili liječenje goveda antibioticima mogu zamaskirati kliničku sliku.

Stočar Nikola Turudić iz Maovica imao je (ne)sreću da je tek njegovo 15. uginulo govedo HVI navelo na pravi trag – bedrenicu. – Ali ja sad u to više ne vjerujem. Da su to rekli drugi, treći dan, onda bih to prihvatio mirne duše, ako ih treba goniti sve i u klaonicu, napravio bih to, ali da im je trebalo 11 dana – ovo je pomor svih nas stočara – kaže nam Nikola, ističući kako se od svih njegovih uginulih goveda nisu ni uzeli uzorci za analizu, nego od drugih stočara. A kako na je na farmi među 200-tinjak krava i junica koje uzgaja za meso i mlijeko i 60-ak teladi, od kojih nijedno nije uginulo, smatra da je sada izmišljen uzrok pomora. – Spreman sam i o vlastitom trošku dati uzorke na analizu u neke strane laboratorije, Sloveniju, Austriju, Njemačku, Francusku... pa da oni kažu da je bedrenica ili nešto drugo, našim institucijama ništa više ne vjerujem – poručio je Nikola Turudić.

Bakterija opasna i 80 godina

Gordan Jerbić, načelnik veterinarske inspekcije Državnog inspektorata, rekao je kako se u slučaju sumnje na zarazu zatvara gospodarstvo sve dok se ta sumnja ne isključi, a kad je stigla prva potvrda na bedrenicu, u petak 18. srpnja, odmah se proveo dodatni nadzor na gospodarstvu, popisale životinje, zabranjen promet i naređene stroge biosigurnosne mjere, dezinfekcija, korištenje zaštitne opreme, prijava svake nove uginule životinje, a HZJZ je obaviješten o osobama koje su bile u kontaktu s tim životinjama.

Ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić kaže kako nije preporučljivo cijepiti životinje u cijeloj državi, pa se zato, kao i u Lonjskom polju 2022., utvrđuje bedrenički distrikt – područje koje podliježe posebnim pravilima i ograničenjima. Proizvodi zaraženih životinja, meso i mlijeko, ne mogu se konzumirati, nego tek nakon cijepljenja kopitara i stjecanja imuniteta, što otprilike traje mjesec dana.

Bedrenica nije bolest kategorije A pa nema usmrćivanja, a preventivno cijepljenje se prvo provodi na prostoru gdje je utvrđena ta zaraza, a onda i u okolini, što je praksa koja će trajati deset godina. Životinje koje su već zaražene uginut će jer liječenje nije moguće.

– Uginula životinja posebno predstavlja prijetnju jer uzročnik bolesti u dodiru sa zrakom stvara spore koje ostaju u okolišu i sljedećih 80 godina. Vrlo su otporne na sve – istaknula je Karačić. Resorno ministarstvo, doznajemo, priprema program financijske pomoći gospodarstvima na zaraženom području, a u tijeku su i epidemiološka istraživanja da se vidi kako je bolest došla na vrličko područje.