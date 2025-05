Roginić: Hrvatska je zanimljiva Emiratima, i to ne samo turistički, nego i kao gospodarski partner unutar EU

Posjet Ujedinjenim Arapskim Emiratima za predsjednika UAE – Croatia Business Cluba Nevena Roginića nije bio tek protokolaran susret, već misija s jasnim ciljem: učvrstiti poziciju Hrvatske kao relevantnog i strateškog partnera na jednom od najdinamičnijih tržišta svijeta. Kroz niz sastanaka s ključnim institucionalnim i poslovnim akterima, hrvatska delegacija uspjela je prijeći iz sfere dobre volje u konkretnu suradnju. Od dogovora o osnivanju Croatian Business Councila do podrške otvaranju hrvatskog veleposlanstva u UAE-u, ovaj posjet donio je važne iskorake – i signalizirao novu fazu hrvatsko-emiratskih odnosa.

Kada se početkom travnja ukrcao na let za Abu Dhabi, predsjednik UAE – Croatia Business Cluba Neven Roginić znao je da ne ide na još jedno protokolarno putovanje. Ovaj posjet Ujedinjenim Arapskim Emiratima nosio je sa sobom nešto dublje – ambiciju, odgovornost i priliku da Hrvatska napravi iskorak na tržištu koje već godinama pokazuje izniman gospodarski rast i stratešku otvorenost. Za Večernji list kazao je: "Došli smo s jasnim ciljem – pozicionirati Hrvatsku kao ozbiljnog partnera u očima emiratskih institucija i poduzetnika", prisjeća se Roginić. Ono što je uslijedilo bio je niz susreta s ključnim akterima – od ministra gospodarstva UAE-a, preko čelnih ljudi Dubai Chambers i Abu Dhabi Chambera, do predstavnika Delegacije Europske unije u UAE-u.izjavio je: "Došli smo s jasnim ciljem – pozicionirati Hrvatsku kao ozbiljnog partnera u očima emiratskih institucija i poduzetnika", prisjeća se Roginić. Ono što je uslijedilo bio je niz susreta s ključnim akterima – od ministra gospodarstva UAE-a, preko čelnih ljudi Dubai Chambers i Abu Dhabi Chambera, do predstavnika Delegacije Europske unije u UAE-u.

U razgovoru s ministrom gospodarstva, Njegovom Ekscelencijom Abdullahom bin Touq Al Marrijem, odmah su se otvorila konkretna pitanja. Ministar je izravno potvrdio: Hrvatska je zanimljiva Emiratima – i to ne samo kao turistička destinacija, već kao gospodarski partner unutar Europske unije. Razgovaralo se o digitalnoj transformaciji, investicijama, energetici i inovacijama, ali i o važnosti institucionalne prisutnosti. Naime, Hrvatska je još uvijek jedina članica EU koja nema veleposlanstvo u UAE-u – i to je, prema riječima domaćina, prepreka koju treba što prije ukloniti.

Ključni trenutak posjeta bio je dogovor o osnivanju Croatian Business Councila unutar Dubai Chambersa. "To nije samo znak priznanja – to je stvaranje konkretne platforme za sve hrvatske poduzetnike koji žele raditi u UAE-u. Pružit će im pravnu, administrativnu i logističku podršku, a nama će omogućiti da strateški predstavljamo Hrvatsku na jednom od najutjecajnijih tržišta svijeta", ističe Roginić.

Uz potporu Dubai Chambersa, delegacija je posjetila i Abu Dhabi Chamber, gdje su dogovoreni mehanizmi za buduće poslovne forume i razmjenu znanja. Obje institucije pokazale su izuzetnu spremnost za suradnju, prepoznavši Hrvatsku kao europsku točku ulaska za svoje tvrtke, ali i kao zemlju čiji se potencijal tek treba otkriti. Posebno važan bio je sastanak s Delegacijom Europske unije u UAE-u, gdje je veleposlanica Nj. E. Lucie Berger izrazila snažnu podršku inicijativi otvaranja hrvatskog veleposlanstva.

"Ovo nije samo diplomatsko pitanje. Veleposlanstvo znači sigurnost za investitore, vidljivost za naše projekte i puno jaču poziciju unutar zajedničke europske gospodarske politike u regiji", naglašava Roginić.

Osim sastanaka, posjet je bio i prilika za strateško umrežavanje. Neven Roginić susreo se i s predstavnicima hrvatske zajednice u UAE-u, ali i s partnerima iz arapskog poslovnog svijeta koji već neko vrijeme prate hrvatske projekte. Zanimanje za suradnju dolazi iz sektora nekretnina, hrane, zdravstva, IT-a i obnovljivih izvora energije. "Najvažnije što nosimo iz UAE-a nije samo popis kontakata. Nosimo njihovo povjerenje", kaže Roginić. U nekoliko dana uspjeli su predstaviti Hrvatsku kao stabilnog, ambicioznog i spremnog partnera.

"Ušli smo na vrata koja su do sada bila odškrinuta. Sad ih otvaramo u punoj širini." U sljedećim mjesecima uslijedit će osnivanje Councila, organizacija foruma u Zagrebu, priprema za posjet emiratskih gospodarstvenika Hrvatskoj i, nadajmo se, konkretni projekti.

"Ovo nije bila ceremonija. Ovo je bio radni posjet u pravom smislu te riječi. Hrvatsko gospodarstvo upravo je dobilo vjetar u leđa – sad je na nama da iskoristimo priliku."

UAE – Croatia Business Club ovim je posjetom dodatno osnažio institucionalne temelje za dugoročnu suradnju hrvatskih i emiratskih tvrtki. Otvoreni dijalog s ključnim institucijama, spremnost na strateška partnerstva i pozitivne povratne informacije domaćina pokazatelj su da je hrvatsko-emiratski gospodarski most čvrsto uspostavljen. UAE – Croatia Business Club nastavlja djelovati kao snažan most između dvaju tržišta, pružajući institucionalnu, savjetodavnu i promotivnu podršku hrvatskim gospodarstvenicima u Emiratima.

Ujedinjeni Arapski Emirati predstavljaju jednu od najbrže rastućih i najdinamičnijih ekonomija svijeta. UAE je vodeći regionalni centar za trgovinu, logistiku, financije i inovacije, s BDP-om koji premašuje 500 milijardi USD. UAE ima stabilnu fiskalnu politiku, slobodne trgovinske zone, minimalne poreze te potpisane sporazume o slobodnoj trgovini s brojnim zemljama i ekonomskim blokovima, uključujući i pregovore s Europskom unijom. Hrvatska, kao članica EU-a, ima jedinstvenu priliku ponuditi strateško partnerstvo Emiratima, a UAE – Croatia Business Club i Croatian Council bit će ključne platforme u ostvarenju tog potencijala.Zaključio je predsjednik UAE – Croatia Business Cluba, Neven Roginić.