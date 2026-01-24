Neugodan virus širi se europskom državom, upozorili građane da ne izlaze iz kuće ako imaju ove simptome

Britancima je upućeno ozbiljno zdravstveno upozorenje zbog neugodnog virusa koji trenutno zahvaća Veliku Britaniju. Osobama koje imaju simptome ove bolesti savjetuje se su da „ostanu kod kuće“ i pridržavaju se „pravila od 48 sati“. Također, od zaraženih se traži da izbjegavaju posjete prepunim mjestima poput škola, ureda i bolnica. Virus, koji Britanska agencija za zdravlje (UKHSA) opisuje kao „neugodan za svakoga“, trenutno je zahvatio velik broj ljudi.

Prema najnovijim podacima, aktivnost norovirusa u Velikoj Britaniji značajno raste na početku 2026. godine. Laboratorijski izvještaji pokazuju porast od 47% u prvih dva tjedna siječnja u odnosu na kraj prosinca 2025. To je dovelo do većeg broja ljudi u bolnicama, iako su ukupni nivoi još uvijek unutar uobičajenih sezonskih raspona. Zbog toga se stanovništvo poziva na povećanu pažnju prema higijeni.

Britanska agencija za zdravlje (UKHSA) izvijestila je o značajnom porastu broja slučajeva, osobito među starijim osobama, a bilježi se i porast ljudi u bolnicama. Porast broja oboljelih od norovirusa, uz druge zimske viruse, stvara dodatni pritisak na bolnice.

Što znači upozorenje „ostanite kod kuće“ i koji su simptomi?

U najnovijem ažuriranju na društvenoj mreži X, UKHSA je izdala smjernice za osobe koje su zaražene norovirusom. U smjernicama stoji: „Virusi koji uzrokuju proljev i povraćanje, poput norovirusa, neugodni su za svakoga. Ako obolite, evo što možete učiniti kako biste smanjili širenje.“ Upozorava se da se norovirus lako prenosi i poziva zaražene osobe da slijede jednostavne korake kako bi spriječili prijenos na druge. Navode se šest simptoma na koje treba obratiti pozornost, uključujući mučninu, proljev, povraćanje, visoku temperaturu, glavobolju i bolove u rukama i nogama.

Daljnje smjernice UKHSA navode: „Ostanite kod kuće 48 sati nakon što simptomi nestanu.“ Također se preporučuje redovito pranje ruku sapunom i toplom vodom. Kako bi se spriječilo širenje bolesti na druge članove kućanstva, savjetuje se pranje posteljine i odjeće na 60 stupnjeva.

Što se ne smije raditi?

UKHSA naglašava da se ne smije odlaziti na posao, posjećivati domove za starije, škole i bolnice. Također, ne bi se smjelo pripremati hranu za druge. NHS (Britanska nacionalna zdravstvena služba) ističe: „Proljev i povraćanje česti su kod odraslih, djece i beba. Obično ih uzrokuje želudačni virus i obično prestanu nakon nekoliko dana. Savjeti su isti, bilo da imate proljev i povraćanje zajedno ili odvojeno... Proljev i povraćanje obično se mogu liječiti kod kuće. Najvažnija je dovoljna količina tekućine kako biste spriječili dehidraciju.“

U odraslih i djece, proljev obično prestaje unutar pet do sedam dana, a povraćanje obično prestaje za jedan ili dva dana. NHS također savjetuje da se ostane kod kuće dok ne prođe barem 48 sati od kad osoba nije imala proljev ili je povraćala.

„Ako imate visoku temperaturu ili se ne osjećate dovoljno dobro da biste obavljali svoje uobičajene aktivnosti, preporučujemo da ostanete kod kuće i izbjegavate kontakt s drugim ljudima dok se ne osjećate bolje“, dodaje NHS.