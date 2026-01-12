Naši Portali
ZARAZNA BOLEST

U Dalmaciji potvrđeni slučajevi šuge, građanima upućen apel na oprez

Liječnik
Pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
12.01.2026.
u 18:06

Liječenje se provodi primjenom lokalnih ili peroralnih lijekova, najčešće permetrina ili ivermektina.

U Dubrovniku su potvrđeni slučajevi šuge, zarazne kožne bolesti koju uzrokuje grinja Sarcoptes scabiei. Riječ je o bolesti koja se vrlo lako prenosi bliskim kontaktom, zbog čega zdravstvene službe posebno upozoravaju na oprez u kolektivima poput vrtića i škola, piše Dubrovački dnevnik. Prema zasad dostupnim informacijama, u dubrovačkim vrtićima trenutačno nema zabilježenih oboljelih, no roditelji su pravovremeno obaviješteni kako bi se spriječilo eventualno širenje zaraze.

Na razini Hrvatske godišnje se prijavi manje od tisuću slučajeva šuge, dok se u Dubrovačko-neretvanskoj županiji bilježi između 50 i 100 slučajeva godišnje. Najčešći simptomi uključuju snažan svrbež, crvenilo i osip na koži te karakteristične kanaliće koje grinja stvara pod kožom. Kod djece se bolest ponekad može proširiti i na vlasište, lice te dlanove.

Liječenje se provodi primjenom lokalnih ili peroralnih lijekova, najčešće permetrina ili ivermektina. Uz terapiju, nužno je provesti i temeljite higijenske mjere – oprati odjeću, posteljinu i ručnike na visokim temperaturama, usisati tepihe i tapecirani namještaj te dezinficirati predmete koji se ne mogu prati. Važno je i da se svi članovi kućanstva, kao i spolni partneri, liječe istodobno kako bi se spriječila ponovna zaraza.

Stručnjaci ističu da je prognoza kod zdravih osoba vrlo dobra ako se bolest na vrijeme prepozna i pravilno liječi. Zdravstvene službe stoga pozivaju građane da se pri pojavi simptoma bez odgode jave liječniku i pridržavaju preporučenih mjera.

