Netflix ne želi prikazivati film o Khashoggiju kako ne bi upropastio biznis u Saudijskoj Arabiji

Novac je ipak puno važniji od istine, pravde i slobode. Film o raskomadanom saudijskom novinaru Jamalu Khashoggiju Netflix ne želi prikazivati na svojoj platformi kako ne bi upropastio svoju poslovnu poziciju u Saudijskoj Arabiji. Netflix i druge američke kompanije već su napravile izmjene u brojnim svojim filmovima o Kini zbog straha da ne uvrijede Kineze koji bi mogli otkazati pretplatu. Odmah su se oglasili i kritičari koji kažu da, umjesto da je globalizacija zapadne vrijednosti širila u diktatorske zemlje, ona njihove vrijednosti implementira na Zapadu.

Na mjestu zločina

Bryan Fogel, redatelj koji je 2018. godine osvojio Oscara za najbolji dokumentarni film „Icarus“ u kojem je pokazao kako Rusija sponzorira dopinški program za svoje sportaše, što je dovelo do izbacivanja zemlje sa Zimskih olimpijskih igara 2018. godine, za svoj drugi projekt odabrao je temu koja je od globalnog interesa: ubojstvo Jamala Khashoggija, saudijsko-arabijskog disidenta i kolumnista Washington Posta, te ulogu koju je u tome odigrao saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman. Film „The Dissident“ imao je svjetsku premijeru 24.siječnja na filmskom festivalu u Sundanceu. Nakon projekcije nahvalili su ga filmski kritičari, ali ni mjesec dana nakon premijere na festivalu u Sundanceu film nije imao kinodistributera, iako se očekivalo da će se otimati za ovaj dokumentarac.

“The Disident” se na Božić u SAD-u prikazao u 150 – 200 kina u cijeloj zemlji, a zatim će 8. siječnja postati dostupan za kupnju na premium kanalima za video na zahtjev. Film će biti objavljen u Velikoj Britaniji, Australiji, Italiji, Turskoj i svim europskim zemljama putem mreže distributera. Daleko je to od potencijalne publike do koje bi mogao doći putem usluge poput Netflixa ili Amazon Prime Videa. Fogel je kazao kako vjeruje da je to znak da se ove platforme, sve snažnije u svijetu dokumentarnog filma, bave samo poslovima širenja svojih pretplatničkih baza, ne usmjeravajući pozornost na ekscese moćnih. Za potrebe snimanja filma Brian Fogel intervjuirao je Hatice Cengiz, zaručnicu Jamala Khashoggija, koja je čekala izdavača Washington Posta Freda Ryana i više pripadnika turskih policijskih snaga ispred konzulataSaudijske Arabije u Istanbulu 2018. kad se dogodilo ubojstvo.

Fogel je izdao je transkript na 37 stranica napravljen prema snimci onoga što se dogodilo u sobi u kojoj je novinar Jamal Khashoggi mučki ubijen, ugušen i raskomadan te rastopljen u kiselini. Isto tako, proveo je mnogo vremena s Omarom Abdulazizom, mladim disidentom u Montrealu koji je surađivao s Khashoggijem u borbi protiv načina na koji je vlada Saudijske Arabije koristila Twitter kako bi diskreditirala suprotstavljene glasove i kritike kraljevstva. Holywoodski glumac Sean Penn bio je u Istanbulu gdje je radio na pripremama za snimanje dokumentarnog filma o Khashoggijevu ubojstvu te je s filmskom ekipom boravio ispred konzulata Saudijske Arabije, zgrade u kojoj je Khashoggi ubijen.

Krvavi princ Salman

Fogel je uvjeren da se distribucija njegova filma u kinima i na televiziji izbjegava jer se boje da će to ugroziti njihovo poslovanje sa Saudijskom Arabijom, s obzirom na to da se u filmu navodi da je saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman naručio Khashoggijevo ubojstvo. Netflix nije jedini koji zbog osobnih interesa, tj. zarade, ne želi svijetu prikazati istinu o Khashoggijevu ubojstvu. Ni američki predsjednik Donald Trump zbog svojih interesa nije ništa poduzeo protiv bin Salmana, unatoč tome što je američka tajna služba ustvrdila da je upravo on naručio ubojstvo.