Pogledajte trailer za novu Netflixovu seriju koja se snimala u Hrvatskoj: vidi se i poznati spomenik

Netflix je izbacio i prvi trailer za svoju novu seriju koja je prošle godine snimana i u Hrvatskoj. Riječ je o seriji „Tribes of Europa“, njemačke produkcije, a u traileru se može vidjeti i poznati spomenik na Petrovoj Gori, rad Vojina Bakića, koji je danas devastiran, no upravo je i stoga bio dobra podloga radnji serije. Ulične scene iz trailera snimane su u listopadu 2019. u Glini.

Tribes of Europa stiže od tvoraca iznimno popularne Netflixove serije Dark. Scenarist je Philipp Koch, dok su Quirin Berg i Max Wiedemann izvršni producenti.

Radnja filma zbiva se u 2074. Godini. Nakon misteriozne globalne katastrofe, ono što je ostalo od Europe razbijeno je u bezbroj mikro-država s nekoliko takozvanih “plemena” koja se bore za dominaciju nad kontinentom. Kako Netflix ističe – riječ je o postapokaliptičnoj, avanturističkoj sagi o trojici braće i sestara koji su prisiljeni krenuti u promjenu sudbine ove nove Europe.

Glavne uloge tumače Emilio Sakraya (Warrior Nun), Henriette Confurius (The Beloved Sisters), David Ali Rashed (The Perfect Secret), Oliver Masucci (Dark), James Falkner (Game of Thrones) i Melika Foroutan (Mediterraneo).

Tribes of Europa na Netflix stiže 19. veljače 2021. godine sa svih šest epizoda.