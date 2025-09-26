Netanyahuov govor u UN-u nije slušao gotovo nitko, on postavio zvučnike u Gazi

Prije govora izraelskog premijera Benjamina Netanyahua na Općoj skupštini UN-a u New Yorku jučer je većina delegacija napustila dvoranu u znak prosvjeda protiv zločina u Gazi, dok se ispred zgrade UN-a odvijao veliki prosvjed protiv napada na Gazu. Netanyahu je čekao za govornicom dok su diplomati u velikim redovima demonstrativno napuštali dvoranu.

Psihološki rat

I dok je Netanyahua u zgradi UN-a čulo malo diplomata, izraelska vlada odlučila je emitirati njegov govor u Gazi putem zvučnika postavljenim na vojna vozila i duž granice enklave, što su izraelski mediji nazvali "psihološkim ratovanjem". Netanyahu se pohvalio "neviđenom operacijom" u kojoj je izraelska vojska preuzela mobitele stanovnika Gaze kako bi uživo prenosila njegov govor.

A Netanyahu je u govoru kritizirao masovno priznavanje palestinske države od strane zapadnih zemalja, ističući: "Kažem vođama Zapada: Izrael vam neće dopustiti da radite na uspostavljanju palestinske države. Davanje Palestincima države kilometar od Jeruzalema nakon 7. listopada oblik je ludila koje nikada nećemo prihvatiti."

A prije govora, Netanyahua je američki predsjednik Donald Trump upozorio da neće dopustiti aneksiju Zapadne obale. "Neću dopustiti" Izraelu da anektira palestinski teritorij, koji je okupiran od 1967., rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući. "Ne, neću to dopustiti. To se neće dogoditi", dodao je Trump.

Dok Trump nastoji okončati rat u Gazi, izraelski i američki mediji otkrili su da bivši britanski premijer Tony Blair želi preuzeti ključnu ulogu u upravljanju Pojasom Gaze u sklopu Trumpova mirovnog plana. Izraelski i američki mediji navode da je Blairovo ime predloženo za čelnika nadzornog odbora "Međunarodne prijelazne vlade za Gazu" (GITA). Blair, koji je ranije bio izaslanik za Bliski istok, posljednjih mjeseci promiče koncept "međunarodnog skrbništva" kao model prijelazne uprave nakon sukoba, a Washington ga vidi kao ključnu figuru u tim aranžmanima. Trump je arapskim i islamskim čelnicima predstavio plan u 21 točki za okončanje izraelskog rata u Gazi.

Mnoge strane natječu se za kontrolu nad razorenim Pojasom Gaze, no u praksi malo tko želi preuzeti odgovornost za upravljanje tim područjem. Gaza je pretvorena u pakao: izraelski tenkovi sravnjuju gradove, uništavaju infrastrukturu, a prošli tjedan čak je pola milijuna ljudi protjerano iz grada.

I dok Izrael vodi ono što naziva svojom završnom kampanjom, u pozadini se razvija bitka oko političke kontrole nad ovim teritorijem. Zapadne sile, dok formalno razmatraju priznavanje Države Palestine, pripremaju različite planove za Gazu za "dan poslije". Od početka rata u listopadu 2023. više od desetak vlada i vladinih think tankova predstavilo je svoje prijedloge. Dokumenti uključuju Njujoršku deklaraciju od sedam stranica, predstavljenu u srpnju u UN-u od strane Emmanuela Macrona i saudijskog ministra vanjskih poslova Faisala Al Sauda, kao i Hamasovu "Zelenu knjigu" od 200 stranica iz siječnja. Planove su izrađivale vlade Velike Britanije, Danske, Egipta, Izraela, Palestine i SAD-a, kao i think tank iz UAE-a te poslovni ljudi iz regije i zapadnih prijestolnica.

Tony Blair ističe se kao najizgledniji kandidat za upravljanje Gazom. Posjetio je Izrael nekoliko tjedana nakon izbijanja rata, dok je njegova londonska organizacija radila na poslijeratnim planovima. Prema izvorima, Blair bi mogao predvoditi tijelo nazvano "Privremena međunarodna vlada za Gazu", tražeći od UN-a mandat da bude "vrhovni politički i pravni autoritet" na pet godina. Plan predviđa glavno tajništvo od 25 članova, sedmeročlano vijeće i izvršno tijelo koje bi upravljalo teritorijem uz financijsku pomoć zaljevskih zemalja.

Egipat ključni posrednik

Razgovori o ovom prijedlogu vođeni su između Blaira, Jareda Kushnera i Stevea Witkoffa na sastanku kod Donalda Trumpa 27. kolovoza, a Trump je 23. rujna ovu ideju predstavio čelnicima Turske, Pakistana, Indonezije i pet arapskih država, naglašavajući mogućnost okončanja rata.

Egipat, ključni posrednik, spreman je preuzeti sigurnosne odgovornosti u Gazi, s međunarodnim snagama koje djeluju u skladu s rezolucijama UN-a.