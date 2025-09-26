Naši Portali
IZRAELSKI PREMIJER

VIDEO Kaos u UN-u: Netanyahu stigao za govornicu, a gomila ljudi je izašla. Pogledaje kako je to izgledalo

Autori: Vecernji.hr , Domagoj Janković/Hina
26.09.2025.
u 15:56

Delegacije izlaze dok se izraelski premijer Benjamin Netanyahu sprema obratiti 80. Općoj skupštini Ujedinjenih naroda (UNGA) u sjedištu UN-a u New Yorku

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu stigao je do govornice Opće skupštine UN-a u New Yorku, a brojne su delegacije tada napustile dvoranu. Iako je govorio pred slabo popunjenom publikom, Netanyahu je dobio snažan pljesak izraelske delegacije kada je podsjetio na operaciju u Libanonu, kada su uništene stotine dojavljivača koje su nosili članovi Hezbollaha. Eksplozije su ubile najmanje 37 ljudi, uključujući neku djecu, i ozlijedile gotovo 3000.

Izraelski premijer zavjetovao se i da će "završiti posao" eliminacije Hamasa u Gazi, prenosi CNN. "Velik dio svijeta više ne pamti 7. listopada, ali mi pamtimo", kazao je te nastavio: "Na dan 7. listopada, Hamas je izvršio najgori napad na Židove od Holokausta. Zaklali su 1200 nevinih ljudi, uključujući više od 40 Amerikanaca i stranih državljana iz desetaka zemalja zastupljenih ovdje."

Pošto se suočava s nalogom za uhićenje Međunarodnog kaznenog suda zbog optužbi za ratne zločine, uključujući korištenje izgladnjivanja kao oružja, izraelski premijer je u New York krenuo neobičnom rutom koja je uključivala let iznad uskog Gibraltarskog tjesnaca.  Odsjeo je u luksuznom hotelu na Manhattanu. 

Dužnosnici izlaze dok se Netanyahu priprema za obraćanje Općoj skupštini UN-a

U izraelskoj ofenzivi na Gazu ubijeno je više od 65.500 Palestinaca, uglavnom civila, prema podacima palestinskog ministarstva zdravstva koje Ujedinjeni narodi smatraju pouzdanima. Ofenziva je bila odgovor na napad Hamasa na Izrael 7. listopada 2023. u kojem je ubijeno 1.219 ljudi, također uglavnom civila, u najsmrtonosnijem danu u povijesti zemlje.

"Mislim da će Netanyahuov ton biti ekstremno oštar“, rekao je ranije Richard Gowan, koji prati Ujedinjene narode za Međunarodnu kriznu skupinu. "On ne dolazi u UN braniti ili objasniti svoju kampanju u Gazi. Dolazi kritizirati UN kao instituciju zbog neuspjeha u podršci Izraelu, a posebno kani osudi one zemlje koje su priznale Palestinu ranije ovog tjedna“, rekao je.

Palestinski vođa Mahmud Abas obratio se Općoj skupštini u četvrtak putem video poziva nakon što su mu Sjedinjene Države odbile izdati vizu. Abas je rekao da ne bi trebalo biti budućnosti za Hamas, koji je suparnik njegovoj Palestinskoj upravi, te je osudio napade 7. listopada i antisemitizam.
KMJ
KMJ
16:04 26.09.2025.

Dajte da nam Hassan objasni koja je to GOMILA ljudi izasla i koliko su samo bitni ti koji su izasli...

