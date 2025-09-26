Hrvat među prvima upozorio na zločine u Gazi, sada se javljaju drugi sportaši: 'Kako Izrael može sudjelovati?'

Trofejni košarkaš Ricky Rubio rekao je u četvrtak uoči početka španjolskog prvenstva da bi se "svijet trebao zaustaviti“ zbog ubijanja djece u Pojasu Gaze.

"Moramo biti svjesni i osjećajni prema tim ljudima koji pate“, izjavio je 34-godišnji Katalonac u obraćanju medijima tijekom dana otvorenog za novinare.

Igrač katalonskog Joventuta, koji je sa Španjolskom osvojio jedno Svjetsko i dva Europska prvenstva, bio je upitan treba li zabraniti izraelskim klubovima nastupe u europskim natjecanjima.

"Ovo što se događa puno je više od pitanja oko jedne košarkaške ekipe. Ovdje se radi o djeci koja umiru. Teško mi je razumjeti da mi normalno nastavljamo živjeti dok se događaju takve stvari“, rekao je.

"Svijet bi se trebao zaustaviti“, dodao je.

Joventut, za koji igraju hrvatski košarkaši Ante Tomić i Michael Ružić, trebao bi igrati s izraelskim Hapoel Holonom u Ligi prvaka. U Španjolskoj su najavljeni prosvjedi protiv nastupa izraelskih klubova nakon što su Ujedinjeni narodi u svom izvještaju naveli da Izrael provodi genocid nad Palestincima.

"Mi kao narod možemo podići glas, ali ako oni gore ne naprave iskorak...Trebali bi se pozicionirati oni koji upravljaju kako bi nam pomogli. Svatko od nas treba dodati svoje zrno pijeska“, rekao je Rubio, osvajač Eurolige s Barcelonom iz 2010. godine.

Nekadašnji igrač NBA momčadi Minnestota Timberwolves, Utah Jazz, Phoenix Suns i Cleveland Cavaliers nije jedini unutar Joventuta koji razmišlja na taj način.

"Teško je objasniti kako zemlja koja je usred ovog sukoba može normalno sudjelovati u sportskim aktivnostima“, rekao je trener Dani Miret. "Čini se da u svijetu sporta svi trebaju šutjeti. Nije logično da se gleda u stranu“, dodao je.

Hrvatski centar Tomić, koji je u prošloj sezoni zajedno s hrvatskim reprezentativcem Mariom Hezonjom iz Real Madrida izabran u najbolju petorku španjolske lige, bio je jedan od prvih koji je upozorio javnost na zločine u Pojasu Gaze.

On je u studenom 2023. na društvenoj mreži X napisao: "Generale, pucaš na djecu“. Objavio je slomljeno srce i fotografiju djece među ruševinama.

U tom trenutku je izraelska vojska tijekom trotjedne ofenzive ubila 8.252 Palestinaca, od čega 3.542 djece, prema podacima zdravstvene službe u Gazi. Danas je broj ubijenih civila porastao na preko 64.000, prema istom izvoru.

Izrael ponavlja da se bori protiv "terorističke skupine" Hamas, a Španjolsku je optužio za "antisemitizam" nakon što je španjolski premijer Pedro Sanchez javno podržao prosvjednike koji su ovaj mjesec prekinuli biciklističku utrku La Vueltu zbog sudjelovanja izraelske ekipe.