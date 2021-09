Nestao prije više od 20 godina, a onda je čovjek preko Google Mapsa pronašao njegov auto na dnu jezera

Nestanak Williama Moldta prijavljen je još 1997. godine. Tada je imao 40 godina. Muškarac je nestao u Wellingtonu na Floridi. Jedne večeri otišao je od kuće i nije se vratio.

VIše od 20 godine poslije pronađeni su njegovi posmrtni ostaci u automobilu na dnu jezera i to putem Google Mapsa. Jedan bivši stanovnik Wellingtona na Googleovoj karti primijetio je automobil u jezeru.

"He went missing off the face of the Earth, and now he's been discovered."https://t.co/UedBCMYW54