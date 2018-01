Veterinaru prijeti kazna do godine zatvora jer je nesavjesno liječio psa

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo je optužnicu protiv veterinara zbog nesavjesnog liječenja psa. U priopćenju Državnog odvjetništva ne navodi se ime veterinara kao ni ime psa i njegove vlasnice.

No doznajemo da se radi o veterinaru Igoru Mioču iz Splita, engleskom buldogu koji se zvao Bama i njegovoj vlasnici Marini Boban.

Ozlijedio stijenku uretre

Odvjetništvo Mioča tereti da je bio svjestan kako postupa na način koji odstupa od općeprihvaćenih profesionalnih pravila veterinarske struke i da je pristao na to prilikom obavljanja RTG pregleda mokraćnog sustava psa i obavio postupak kateterizacije bez sedacije i anestezije. Tereti ga se i da je ozlijedio stijenku uretre i mokraćnog mjehura psa nanijevši mu tako veliku bol i patnju – povraćanje krvavog sadržaja, krvarenje iz spolovila, ekstremno nadutog abdomena i intenzivnih unutarnjih bolova. Mioča se tereti i da je propustio psa zadržati na liječenju do sanacije jatrogenih ozljeda i, umjesto da na njemu odmah poduzme operativni zahvat, radi saniranja učinjene pogreške ili da ga uputi u drugu specijalističku ustanovu u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti, tereti ga se da je psa otpustio iz ambulante. Postupanje okrivljenika imalo je za posljedicu eutanaziju psa 16. lipnja 2015., navodi Državno odvjetništvo. Mioču prijeti kazna do godine dana zatvora. U Hrvatskoj veterinarskoj komori kazali su nam da se i njihov Časni sud bavio tim slučajem i da je Mioču izrečen ukor s novčanom kaznom od 5000 kuna. U Komori, kao ni u udruzi Prijatelji životinja, nisu znali reći je li ovo prvi put da se u Hrvatskoj diže optužnica protiv veterinara zbog nesavjesnog liječenja.

Uvesti red

Predsjednik te udruge Luka Oman kaže da je ova optužnica vrlo važna s obzirom na to da zakon mora vrijediti za sve jednako pa i za veterinare. On ističe da ima mnogo slučajeva kršenja zakonskih propisa veterinara.

– Smatramo da ponajprije veterinari trebaju uvesti red među sobom jer ovakvi slučajevi kaljaju cijelu veterinarsku struku. Veterinari bi trebali biti u prvim redovima u poštovanju zakonskih odredaba i poticanju boljeg i odgovornog odnosa prema životinjama – poručuje Oman.

