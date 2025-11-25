Nepalca (38) udario vlak

Policijski službenici PU vukovarsko-srijemske dovršili su očevid željezničke nesreće. Na mjesto događaja izašlo je i istražno povjerenstvo Hrvatskih željeznica. Utvrđeno je kako je 38-godišnji državljanin Nepala, stranac na privremenom boravku u Republici Hrvatskoj, u 19,57 sati neoprezno prelazio željezničko-cestovni prijelaz, koji je označen željezničkom oznakom upozorenja zabrane prelaska preko željezničke pruge, uslijed čega je došlo do udara putničkog vlaka, koji je prometovao na relaciji Zagreb-Vukovar, u tijelo 38-godišnjaka i smrtnog stradavanja. Nakon provedenog očevida, promet vlakova je na oba kolosijeka otvoren od 23 sata. O utvrđenim okolnostima nesreće policija će dostaviti posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.

