IZ SMJERA OREHOVICE PREMA OTOKU

Stravična nesreća: 37-godišnjak poginuo, dječak teško ozlijeđen

PUZ
VL
Autor
Večernji.hr
01.02.2026.
u 09:37

Zbog očevida i uklanjanja vozila cesta je bila zatvorena do ranih jutarnjih sati, a promet se odvijao obilazno.

Jedna je osoba poginula, a dvije su ozlijeđene u teškoj prometnoj nesreći koja se u subotu navečer dogodila na lokalnoj cesti uz derivacijski kanal između brane i mosta Hrženica, izvijestila je Policijska uprava varaždinska. Nesreća se dogodila oko 21.40 sati, kada je 37-godišnji vozač upravljao osobnim automobilom iz smjera Orehovice prema Otoku. U jednom je trenutku vozilom prešao u suprotnu prometnu traku, a da se prethodno nije uvjerio da to može učiniti sigurno. U tom trenutku 25-godišnjak, koji se kretao iza njega u istom smjeru, započeo je pretjecanje te je prednjim dijelom automobila udario u stražnji lijevi dio njegova vozila.

Od siline sudara automobil 37-godišnjaka zanio se, izletio s kolnika na travnatu površinu i potom udario u više stabala. Vozilo se pritom odvojilo od tla i višestruko prevrnulo prije nego što se zaustavilo. Drugi automobil također je izgubio kontrolu, udario u metalnu zaštitnu ogradu, a potom i u treće vozilo kojim je upravljao 63-godišnjak.  Na mjestu nesreće smrtno je stradao 37-godišnji vozač. U njegovu vozilu nalazio se i 15-godišnji putnik koji je zadobio teške tjelesne ozljede te je zadržan na liječenju u Županijskoj bolnici Čakovec. Ozlijeđen je i 25-godišnji vozač, kojem je također pružena liječnička pomoć. Očevid je vodila zamjenica županijske državne odvjetnice uz policijske službenike i prometnog vještaka. Tijelo preminulog prevezeno je na patologiju Opće bolnice Varaždin. Zbog očevida i uklanjanja vozila cesta je bila zatvorena do ranih jutarnjih sati, a promet se odvijao obilazno.
Ključne riječi
nesreća Varaždin

