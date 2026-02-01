Kooperanti novac umjesto na račun poljoprivredne apoteke, uplaćivali na račun - blagajnice

Za zloporabu u gospodarskom poslovanju, pronevjeru i krivotvorenje isprave osumnjičena je 27-godišnjakinja protiv koje je ŽDO Varaždin pokrenuo istragu. Sumnjiči ju se da od lipnja 2022. pa do kraja rujna 2023., radeći kao poljoprivredna tehničarka u poljoprivrednoj apoteci koja je bila ovlaštena voditi blagajničke dokumente, polagati gotov novac na žiro račun te otkupljivati robu, to iskoristila kako bi sebi pribavila protupravnu imovinsku korist. Tužiteljstvo navodi da je 27-godišnjakinja u više navrata prilikom otkupa robe od kooperanata društva, u otkupne blokove umjesto računa kooperanata upisala svoj bankovni račun ili račun drugih osoba. Kooperanti su ništa na sumnjajući, uplaćivali novac za otkupljenu robu, pa se 27-godišnjakinja sumnjiči da si je tako nezakonito pribavila 22.828 eura. Za taj iznos je oštećena i poljoprivredna apoteka.

Osim toga sumnjiči ju se da od prosinca 2021. pa do kraja rujna 2023., gotovinske novčane iznose nije položila u blagajnu, ni na žiro račun društva, već ih je zadržala za sebe. Ujedno, sumnja se da je sastavljala neistinitu dokumentaciju u kojima je prikazivala da pojedini kooperant koji u stvarnosti nisu poslovali s poljoprivrednom apotekom, naručuju neku robu, iako to nisu činili. Osumnjičena je nakon lažiranja računa, robu preuzimala i s njome raspolagala čime je poljoprivrednu apoteku oštetila za 84.385 eura.