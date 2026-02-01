Naši Portali
'I NEKE DRUGE VELIKE STVARI'

Vučić šokirao izjavom. Tvrdi da slijedi napad na Iran: 'U idućih 48 sati... Ma koliko blesavo i glupo to zvučalo'

Aleksandar Vučić prisustvovao je ceremoniji otvaranja rekonstruirane OŠ "Dobrica Ćosić" u Velikoj Drenovi
R.Z.
VL
Autor
Večernji.hr
01.02.2026.
u 13:50

Srbijanski predsjednik sugerira da bi se time mogla skrenuti pozornost javnosti s novootkrivenih dokumenata iz slučaja Epstein

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ustvrdio je kako u idućih 48 sati „očekuje napad na Iran i neke druge velike stvari”, sugerirajući da bi se time mogla skrenuti pozornost javnosti s novootkrivenih dokumenata iz slučaja Jeffrey Epstein. „Ma koliko blesavo i glupo to zvučalo, kao što smo mislili u slučaju Monice Lewinsky, ali tada netko bude bombardiran. Ne vjerujem da će baš to biti razlog, ali da bi to moglo ubrzati neke odluke, u to sam gotovo siguran”, rekao je Vučić na TV Pinku.

Američko Ministarstvo pravosuđa u petak je objavilo više od tri milijuna stranica iz istražnih dosjea o osuđenom seksualnom prijestupniku Epsteinu. Objava je uslijedila šest tjedana nakon što je ministarstvo propustilo zakonski rok propisan zakonom koji je potpisao američki predsjednik Donald Trump, a kojim je naloženo da svi dokumenti povezani s Epsteinom budu dostupni javnosti.
Aleksandar Vučić

EF
Efendi
14:00 01.02.2026.

A zasto smatrate vi u redakciji da nam je bitno znati sto kaze predsjednik Cacilenda? Mene eto bas interesira sta misle predsjednici Slovenije, Austrije, Italije,......, ali njihova misljenja 10 puta manje objavljujete u odnosu na ovog nevaznog srbijanskog tiranina! Inace nabrojani predsjednici su svi redom vazniji predsjednici od ovog vaseg posljednjeg diktatora u Europi, Lukasenka ne racunam u Europu.

VA
VanjaPlank
13:59 01.02.2026.

Čuj to šokira ?!?! Pa kolki kvocijent inteligencije treba čovjeku da zaključi to isto. Pa nisu badava dovlačili svo to brodovlje sve ove dane da sad nebi napali.

