Vučić šokirao izjavom. Tvrdi da slijedi napad na Iran: 'U idućih 48 sati... Ma koliko blesavo i glupo to zvučalo'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ustvrdio je kako u idućih 48 sati „očekuje napad na Iran i neke druge velike stvari”, sugerirajući da bi se time mogla skrenuti pozornost javnosti s novootkrivenih dokumenata iz slučaja Jeffrey Epstein. „Ma koliko blesavo i glupo to zvučalo, kao što smo mislili u slučaju Monice Lewinsky, ali tada netko bude bombardiran. Ne vjerujem da će baš to biti razlog, ali da bi to moglo ubrzati neke odluke, u to sam gotovo siguran”, rekao je Vučić na TV Pinku.

Američko Ministarstvo pravosuđa u petak je objavilo više od tri milijuna stranica iz istražnih dosjea o osuđenom seksualnom prijestupniku Epsteinu. Objava je uslijedila šest tjedana nakon što je ministarstvo propustilo zakonski rok propisan zakonom koji je potpisao američki predsjednik Donald Trump, a kojim je naloženo da svi dokumenti povezani s Epsteinom budu dostupni javnosti.