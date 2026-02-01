Naši Portali
SUMNJIČE GA ZA POKUŠAJ TEŠKOG UBOJSTVA

Majku izudarao teškim predmetom po glavi pa rastrojen divljao po kafiću

Osijek: Nasilje nad ženama, ilustracija
Davor Javorovic/Vecernji list
VL
Autor
Ivana Jakelić
01.02.2026.
u 09:48

Žena je nađena teško ozlijeđena u dvorištu te je prevezena u KB Dubrava kako bi joj bila ukazana liječnička pomoć

Za pokušaj teškog ubojstva 65-godišnjakinje osumnjičen je 44-godišnjak, priopćila je zagrebačka policija, navevši da su dovršili kriminalističko istraživanje slučaja koji se dogodio još 16. siječnja na području Svetog Ivana Zeline. Sve je počelo kada je policija 16. siječnja oko 21 sat dobila dojavu da neki muškarac rastrojen divlja po kafiću i uznemiruje građane. Kada su policajci došli do kafića morali su primijeniti silu kako bi ga savladali, nakon čega je prevezen u bolnicu kako bi mu se ukazala liječnička pomoć.

Istražujući slučaj, policajci su utvrdili i da je pola sata prije no što je upao u kafić i počeo divljati, napao svoju 65-godišnju majku koju je zatim udario tupim predmetom po glavi. Žena je nađena teško ozlijeđena u dvorištu te je prevezena u KB Dubrava kako bi joj bila ukazana liječnička pomoć. I njezin sin je bio hospitaliziran, a nakon što je otpušten iz bolnice, policija je nad njim provela kriminalističko istraživanje te ga je prijavila za pokušaj teškog ubojstva.
