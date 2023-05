Novi žestoki napadi dronovima na ruski teritorij: Odjeknule eksplozije, zapaljene kuće...

Rusija je u ponedjeljak objavila da poduzima mjere protiv prekograničnog upada diverzanata iz Ukrajine, u čini se jednom od najvećih napada te vrste od početka rata. Skupina koja se naziva Legija slobode Rusije i tvrdi da su je uspostavili Rusi koji surađuju s ukrajinskim snagama, objavila je na Twitteru da je "potpuno oslobodila" pogranični grad Kozinku i stigla do središta okruga Graivoron.

Video: Ruska legija koja se bori na ukrajinskoj strani ušla je s tenkovima na ruski teritorij

Tijek događaja:

6:47 - Guverner Belgoroda, Vjačeslav Gladkov, upravo je objavio ažuriranje na Telegramu. Pozvao je stanovnike Grayvorona da se ne vraćaju u svoje domove. Gladkov je dodao da "nije bilo civilnih žrtava" kao posljedica napada.

“Do danas nema poginulih civila. Provode se sve potrebne radnje od strane organa gonjenja. Čekamo završetak protuterorističke operacije ”, napisao je.

6:37 - Belgorod u jugozapadnoj Rusiji tijekom noći je bio gađan dronovima, rekao je njegov guverner, dok je ova pogranična regija zabrinuta od upada za koji su odgovornost preuzeli Rusi koji su protiv Putina i koji su povezani s ukrajinskom vojskom. U nizu objava na Telegramu u ponedjeljak i rano u utorak, guverner Belgoroda Vjačeslav Gladkov rekao je da su dvije kuće pogođene bespilotnim letjelicama u gradu Grayvoron - mjestu ranijeg napada za koji su odgovornost preuzeli proukrajinski ruski dobrovoljci, javlja CNN.

Locals report a powerful explosion in downtown Belgorod, Russia



Allegedly, the office of Russia's Federal Security Service has been damaged.

📷SOTA pic.twitter.com/7yRLExKNS9