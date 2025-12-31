Hrvatska nije jedina nacionalna država koja slavi svoje ratne pobjede, uzdiže ih na pijedestal najvećih nacionalnih postignuća, ritualizira, komemorira i institucionalizira kao osnovno izvorište nacionalnog ponosa i nacionalnog identiteta, pritom posebno honorirajući svoje branitelje, danas veterane Domovinskog rata. I u tome nema ništa sporno: borili su se protiv agresije, imperijalne sile, etničkog nasilja i totalitarne politike, protiv JNA, velikosrpske ideologije i aparata koji je iza sebe nosio duboko ukorijenjene obrasce represije, izlažući i darujući gole živote za viši cilj.
Da, kao da je Thompson pjevao sebi i svojoj babi u svom privatnom podrumu i tražio od Zagreba da ga prenosi i za to mu plati... Valjda stotine tisuća Hrvata svojim dolascima i plaćanjima karti, desetljećima, podržavaju Thompsona, njegove pjesme i njegovo viđenje Domovinskog rata. A tko ste vi? Za gradonačelnika je glasalo manje ljudi na izborima od broja ljudi koji su na Hipodrom došli slušati Thomposona. Usput, sjećam se da sadašnji gradonačelnik dobio sve izbore zahvaljujući jakoj i pristranoj medijskoj promidžbi i uz pomoć slabosti Milana Bandića, kao i da je jedno rekao u kampanji neposredno priej izbora, a dijametralno suprotno je postupao nakon izbora.