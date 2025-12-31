Hrvatska nije jedina nacionalna država koja slavi svoje ratne pobjede, uzdiže ih na pijedestal najvećih nacionalnih postignuća, ritualizira, komemorira i institucionalizira kao osnovno izvorište nacionalnog ponosa i nacionalnog identiteta, pritom posebno honorirajući svoje branitelje, danas veterane Domovinskog rata. I u tome nema ništa sporno: borili su se protiv agresije, imperijalne sile, etničkog nasilja i totalitarne politike, protiv JNA, velikosrpske ideologije i aparata koji je iza sebe nosio duboko ukorijenjene obrasce represije, izlažući i darujući gole živote za viši cilj.