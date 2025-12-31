Naši Portali
31.12.2025. u 12:58

Glazbenu pozornicu ponovno je pretvorio u političku, kada je neki dan pozvao na smjenu gradonačelnika Tomislava Tomaševića, no pritom je zabranu održavanja jednog koncerta poistovjetio s napadom na simbole iz Domovinskog rata, napadom na Domovinski rat, i naposljetku, napadom na temelje hrvatske države

Hrvatska nije jedina nacionalna država koja slavi svoje ratne pobjede, uzdiže ih na pijedestal najvećih nacionalnih postignuća, ritualizira, komemorira i institucionalizira kao osnovno izvorište nacionalnog ponosa i nacionalnog identiteta, pritom posebno honorirajući svoje branitelje, danas veterane Domovinskog rata. I u tome nema ništa sporno: borili su se protiv agresije, imperijalne sile, etničkog nasilja i totalitarne politike, protiv JNA, velikosrpske ideologije i aparata koji je iza sebe nosio duboko ukorijenjene obrasce represije, izlažući i darujući gole živote za viši cilj.

Ključne riječi
Domovinski rat politika koncert HDZ Tomislav Tomašević Marko Perković Thompson

Komentara 20

KL
klamerko
13:30 31.12.2025.

Da, kao da je Thompson pjevao sebi i svojoj babi u svom privatnom podrumu i tražio od Zagreba da ga prenosi i za to mu plati... Valjda stotine tisuća Hrvata svojim dolascima i plaćanjima karti, desetljećima, podržavaju Thompsona, njegove pjesme i njegovo viđenje Domovinskog rata. A tko ste vi? Za gradonačelnika je glasalo manje ljudi na izborima od broja ljudi koji su na Hipodrom došli slušati Thomposona. Usput, sjećam se da sadašnji gradonačelnik dobio sve izbore zahvaljujući jakoj i pristranoj medijskoj promidžbi i uz pomoć slabosti Milana Bandića, kao i da je jedno rekao u kampanji neposredno priej izbora, a dijametralno suprotno je postupao nakon izbora.

LU
Lukeruk
13:40 31.12.2025.

Kćer jugooficira koja doma ima titovu sliku na zidu i opanke bi docirala o domovinskom ratu, kak da ne

Avatar Samodesno
Samodesno
13:48 31.12.2025.

Uz Thompsona je 99% Hrvata a uz tebe je 1%.

