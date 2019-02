Nema više suza, djeca jedva čekaju pregled

Dizajnerice, stručnjakinje za animaciju, fotografkinje, voditeljice projekata, kreativke... Eva Mladiček i Marina Cumbo dvije su mlade i talentirane poslovne žene zaposlene u Agenciji Izone koja se primarno bavi digitalnim oglašavanjem.

No kada odrade sav redovan posao za klijente, one ne odlaze kući odmoriti se, nego svoj talent usmjeravaju u jedan drugi, “srcu miliji” projekt.

Eva Mladiček i Marina Cumbo, naime, potpuno volonterski pomažu Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj da postane veselije i šarenije mjesto prilagođenije mališanima, pa je tako zadnji projekt koji su završile bila transformacija uređaja za magnetsku rezonanciju i sobe u kojoj se on nalazi u pravu morsku bajku.

Djeca su oduševljena

Zidovi te bolničke prostorije pretvoreni su u morske dubine u kojima žive vesele ribe, meduze, rakovi, hobotnice, dupini... Svi oni igraju se na valovima te šalju poruku mališanima da se ne boje postupka koji ih čeka. Štoviše, poručuju im da uopće nisu na pregledu i da ih ne čeka neki strašan bolnički uređaj, nego da ulaskom u veliku žuto-plavu podmornicu postaju neustrašivi istraživači podmorja.

– I djeci i roditeljima, ali i liječnicima, taj je postupak godinama zadavao glavobolje i dok su ga pokušavali učiniti što manje problematičnim, tim iz Klaićeve doznao je da je “maskiranje” uređaja za magnetsku rezonanciju u neku sasvim novu priču zapravo ideja koja je veoma popularna u dječjim bolnicama diljem svijeta. Stoga su nam predložili da realiziramo taj projekt, a mi smo bez razmišljanja pristale – govori Marina Cumbo te ističe da problem nije bio samo u uređaju koji je izgledao zastrašujuće i za odraslu osobu, a kamoli za malu djecu.

– Jako je loše izgledala cijela ta skučena podrumska soba u sivo-bijelim tonovima. Bilo je to izrazito tmurno mjesto i uz buku tog stroja atmosfera je već sama po sebi bila zastrašujuća – govore djevojke koje su se bacile na posao preuređenja čim su prvi put razgledale prostoriju. A početni je korak bio pronaći odgovarajuću temu.

– Mozgale smo o tome neko vrijeme te razgovarale s liječnicima i drugim medicinskim osobljem. S obzirom na to da njih nekoliko dolazi s obale, oni su predložili nešto morsko, a onda je nama pala na pamet podmornica budući da uređaj za magnetsku rezonanciju ima specifičan izgled koji smo odlučili pretvoriti u njegovu prednost, a nedostatak – kažu volonterke koje su nekoliko mjeseci stvarale morski svijet u Klaićevoj.

Sam postupak poprilično se odužio ipak je riječ o prostoriji koja se svakog dana morala koristiti tako da je vrijeme u kojem se mogla uređivati bilo poprilično ograničeno.

U sklopu preuređenja zidove su obojile u plavo, a u oživljavanju riba i gradnji podmornice pozvali su u pomoć kolege iz tvrtke za print i montažu Print Grupa s kojom i inače poslovno surađuju.

– Sav “živi svijet” na zidovima nije naslikan, nego je riječ o tvrdim naljepnicama radi lakšeg postavljanja, ali i skidanja te održavanja – objašnjavanja Eva Mladiček te dodaje da je trebalo imati na umu da se bolničke sobe redovito dezinficiraju kemikalijama zbog čega je trebalo raditi s kvalitetnim i otpornim materijalima. Idući korak pred mladim kreativkama bilo je detaljno mjerenje i još teži posao – “kamuflaža glavnog uređaja”, odnosno konstrukcija podmornice.

– Kada smo istraživale kako se to radi u inozemstvu, vidjele smo da se uglavnom napravi neka trodimenzionalna maketa, “oklop” u koji se uređaj onda obuče, no to nama nije bila opcija jer je bila riječ o enormnim iznosima. Stoga smo se mi dosjetile da oblijepimo uređaj za magnetsku rezonanciju naljepnicama, ali ni to nije bilo jednostavno s obzirom na jako kompliciran izgled uređaja – ističu Eva Mladiček i Marina Cumbo, koje su morale spojiti ukupno 17 velikih naljepnica da bi prekrile cijeli uređaj. Također, ističu da su sve gumbe i poluge koji se koriste uspjele uklopiti u cijeli koncept tako da uistinu izgledaju kao dio podmornice.

– Jako smo zadovoljne kako je sve ispalo. U početku smo imale puno ideja, no nismo mogle ni zamisliti da će u konačnici ovako dobro izgledati. Nikada nismo radile ništa slično jer zapravo ovo nije potpuno ni naše područje rada jer projekt više spada u domenu dizajna interijera, a ne uređivanja web-stranica i oglašavanja, no drago nam je da smo mogle pomoći Klaićevoj – ističu djevojke te dodaju da njihova žuta podmornica već gotovo mjesec dana “uspješno plovi”, a njome su oduševljenju liječnici, roditelji, a što je najvažnije mališani.

– Liječnici su nam rekli da su prije djeca uplašeno i u suzama ulazila u tu prostoriju, a sad im se oči rašire od sreće i uzbuđenja te jedva čekaju ući u podmornicu. Najdraža nam je priča o četverogodišnjem dječačiću koji je bez problema uspio izdržati cijeli pregled jer je mislio da istražuje dupine. Riječ je, naime, o nezgodnom pregledu za djecu jer je u tom uređaju potrebno mirno ležati od pola sata do 75 minuta. Pacijent mora za to vrijeme biti potpuno sam i još taj uređaj proizvodi strašne zvukove. Zato u bolnici do sada nikada nisu uspjeli odraditi cjeloviti pregled na djetetu mlađem od šest godina bez anestezije. No sada se to promijenilo i u posljednjih je nekoliko tjedana pregled obavilo više mlađih pacijenata – govore Eva Mladiček i Marina Cumbo te objašnjavaju da su takvi trenuci razlog zbog kojeg predano volontiraju već godinama.

Ovo im nije, naime, prvi projekt u Klaićevoj, s tom bolnicom surađuju već dulje vrijeme. Priča je počela još 2016. godine kada je Klinika za dječje bolesti u Klaićevoj kontaktirala Agenciju Izone zbog redizajna web-stranice.

– Javili su nam se jer im je stranica bila previše službena i birokratska, a to je mjesto na koje roditelji dolaze pronaći informaciju u strašnom trenutku, onda kada im je dijete bolesno. Zato smo zaključili da to mora biti neka puno veselija stranica, ali i da je potrebno napraviti cijeli novi vizualni identitet bolnice koji je bio previše korporativan te smo se odlučili ponuditi im da to učinimo volonterski – ističu.

U sklopu projekta tako je nastao mamut Jura, novo zaštitno lice Klaićeve, no i svaki je odjel dobio svojeg “šefa” iz divljine. Kliniku za dječju kirurgiju tako vodi hrabri lav, na čelu je Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku mali miš, zec je glavni na Zavodu za dječju ortopediju, a klokan u Klinici za pedijatriju. Tu su još tigar, slon, mačka, hobotnica i bubamara, a oni krase i vesele majice koje su dobili zaposlenici bolnice. Također, agencija je bolnici napravila slikovnice i bojanke, diplome za hrabrost djece, brošure, postere, čestitke, zahvalnice...

– Idemo dalje! – odlučno poručuju Eva Mladiček i Marina Cumbo koje samo odmahuju rukom kada im netko prizna zasluge za posao koji volonterski ne bi odradio baš svatko. Njima je to, kažu, način života, a projektu u Klaićevoj pristupaju jednako ozbiljno i savjesno kao i svakom drugom poslovnom zadatku.

Cijela tvrtka volontira

Eva Mladiček i Marina Cumbo upozoravaju da ne bi bilo pošteno da se samo njih dvije pohvale svojim volonterskim akcijama jer svih desetak zaposlenika agencije Izone paralelno uz posao vodi i neki volonterski projekt.

– I naša šefica, vlasnica agencije Angela Buljan Šiber, privatno volontira i zapravo nas je ona potaknula na to. Uostalom, mi kao tvrtka ne bismo mogli volonterski sudjelovati u projektima bez njezine podrške. Nas dvije radimo na projektu u Klaićevoj, ali drugi kolege rade na nekim drugim aktivnostima – ističu Eva i Marina. Tako, primjerice, od 2017. godine pomažu i SOS Dječjem selu Lekenik provoditi kampanju protiv međuvršnjačkog nasilja, a napravili su im i novu web-stranicu. U Osnovnoj školi Tituša Brezovačkog zaposlenici agencije vode izborni predmet “Izrada web-stranice” da bi educirali učenike, a pomažu i Zagreb Prideu u organizaciji Povorke ponosa. Također, osim što volontiraju za druge, pokrenuli su i samostalnu akciju “Ne bacajte petarde – bacajte kobase” kojom su htjeli podignuti svijest javnosti o tome koliko petarde plaše kućne ljubimce.

– Svi to radimo iz vlastitog zadovoljstva, a osim što pomažemo, mislim da je jako važno da drugima pokažemo da se uistinu može pomoći drugima kad postoji dobra volja – poručuju iz agencije Izone.

