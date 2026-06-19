Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 155
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Poslušaj
suradnja

Triglav osiguranje i Imex banka ostvarili partnerstvo: povezuju osigurateljne i bankarske usluge kroz novu poslovnu suradnju

Triglav osiguranje i Imex banka
VL
Autor
Promo
19.06.2026.
u 14:52

Polazeći od činjenice da klijenti danas očekuju rješenja koja su im dostupna u trenutku kada su im potrebna i na mjestima koja već koriste, ova suradnja temelji se na ideji povezivanja usluga koje se prirodno nadopunjuju

Triglav osiguranje i Imex banka započinju poslovnu suradnju kojom klijentima Imex banke postaje dostupno ugovaranje proizvoda osiguranja, na način koji je jednostavan za korištenje i jasno uklopljen u svakodnevne financijske aktivnosti klijenata.

Partnerstva poput ovoga nisu za nas samo kanal distribucije, već način kako osiguranje učiniti relevantnijim u svakodnevnom kontekstu naših klijenata. Suradnjom s Imex bankom želimo omogućiti dostupnija, relevantnija i personaliziranija digitalna rješenja koja odgovaraju njihovim stvarnim životnim potrebama na jednom mjestu i uz povjerenje dviju snažnih institucija. Vjerujemo da povezivanje sektora osiguranja i bankarstva donosi dodatnu vrijednost za klijente jer im omogućuje da na jednom mjestu zadovolje više financijskih potreba, uz visoku razinu sigurnosti i povjerenja. To podrazumijeva i odgovornost u načinu kako dizajniramo suradnje, od prvog kontakta do same realizacije, kako bi iskustvo za klijenta ostalo jasno i dosljedno u svakom segmentu“, izjavila je Vilma Učeta-Duzlevska, predsjednica Uprave Triglav osiguranja d.d. 

Suradnja s bankom za Triglav osiguranje predstavlja važan strateški iskorak u daljnjem razvoju i dostupnosti digitalnih usluga i proizvoda. Otvaranjem ovog bankarskog kanala Triglav osiguranje približava se klijentima kroz dodatni i njima već poznat i pouzdan kanal distribucije koji klijentima omogućuje da svoje financije vode s bilo kojeg mjesta u bilo koje vrijeme.

Razvoj banke danas više nije pitanje širenja ponude u klasičnom smislu, nego sposobnosti da se različite usluge povežu u cjelinu koja klijentu ima smisla. Naši klijenti ne žele dodatne proizvode kao takve, već žele rješenja koja su im dostupna u trenutku kada su im potrebna i u okviru odnosa koji već imaju. U tom smislu, uvođenje osigurateljnih proizvoda nije novost nego logičan nastavak onoga što već gradimo. Ključno nam je bilo da to napravimo s partnerom koji razumije važnost operativne jednostavnosti, ali i dugoročnog odnosa s klijentom. Triglav osiguranje u tom je pogledu prirodan izbor“, izjavila je Dijana Kalinić, članica Uprave Imex banke.

Ovim partnerstvom Triglav osiguranje dodatno učvršćuje svoju prisutnost na hrvatskom tržištu i nastavlja razvijati model suradnje s partnerima koji omogućuju veću dostupnost usluga, dok Imex banka ovim iskorakom dodatno razvija ponudu u smjeru povezanih i funkcionalnih rješenja koja odgovaraju načinu na koji klijenti danas koriste financijske usluge.

Triglav osiguranje dio je Grupe Triglav, najveće osiguravajuće i financijske skupine na području Slovenije i Adria regije koje sljedeće godine slavi 60 godina, s pravom nosi epitet jedne od najstarijih osigurateljnih kuća u Hrvatskoj. Pozicioniran je kao osigurateljno društvo koje kontinuirano raste i razvija te ujedno predstavlja standard kvalitete i profesionalnosti.

Ključne riječi
Imex banka Triglav osiguranje

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!