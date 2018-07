Bernardićevi ‘mentori’ žele da ode sam, v. d. šefa Komadina?

Dok se čeka da struja SDP-a koja “ruši“ Davora Bernardića pošalje šefu pismo u kojem se od njega traži da odstupi s funkcije, a navodno ga je potpisalo šestero članova vodstva, 20-ak zastupnika i 30-ak načelnika i gradonačelnika, ni druga struja ne miruje.

U idućih nekoliko tjedana oni koji su i doveli Davora Bernardića na čelo stranke i sami ga navodno planiraju nagovoriti da ode s funkcije.

Suzbijanje apetita

Umjesto Bernardića, stranku bi u tom slučaju, kažu naši izvori iz vrha stranke, jedini mogao preuzeti Zlatko Komadina kao potpredsjednik SDP-a koji je na stranačkoj konvenciji dobio najveći broj glasova delegata.

Komadina bi stranku, sukladno Statutu, mogao voditi najdulje godinu dana,a za to bi vrijeme vrh stranke pokušao iznjedriti neko novo lice kao lidera stranke oko kojeg bi se mogao postići konsenzus te bi se organizirali novi unutarstranački izbori. Ako ovaj plan bude realiziran, to bi značilo da se u SDP-u neće tako brzo znati tko bi mogao biti Bernardićev nasljednik, ali i da se neće dirati Predsjedništvo ni Glavni odbor, odnosno da se neće ići s izborom i za ta tijela.

Plan bi mogao zapeti već na prvom koraku, a taj je nagovoriti Bernardića da sam ode s funkcije. No iz razgovora s izvorima iz stranke jasno je da bi se u tom slučaju Bernardića pokušalo ucijeniti Glavnim odborom, odnosno objasnilo bi mu se da će morati birati između dobrovoljnog odlaska s objašnjenjem kako spašava SDP ili izglasavanja nepovjerenja na sjednici Glavnog odbora.

– Postoje načini kako se to može učiniti. Svi kojima je stalo do stranke moraju suzbiti svoje apetite ili će im ih stranka suzbiti – kaže naš izvor iz vrha stranke.

Međutim, u ovom slučaju ne bi se samo od Bernardića tražilo da odstupi. Već ovaj tjedan kada se očekuje i prva sjednica Predsjedništva nakon eskalacije pobune mogle bi biti predložene i kazne za kolovođe. Iako o imenima u vrhu stranke ne govore, daje se naslutiti da se izbacivanjem prijeti Siniši Hajdašu Dončiću i Peđi Grbinu.

– Neke se kazne moraju provesti. Ne bojim se raskola, stranka je ionako raskoljena. Raskolili su je oni koji se bore za vlast i nestatutarno žele preuzeti stranku – kaže izvor iz vrha stranke.

Rizik raspada stranke

Druga strana, pak, uvjerava kako bi se u slučaju izbacivanja ikoga tko je sudjelovao u svrgavanju Bernardića vodstvo suočilo sa žestokim pritiscima dijela ljudi iz Kluba zastupnika, ali i s terena.

– Ne bi me čudilo da se nekog izbaci, ali tko god to planira, mora znati da to donosi i velik rizik od raspada stranke – kaže nam potpisnik pisma, ugledni SDP-ovac s terena. No dodaje, čak i ako neke članove doista izbace, uvjeren je da će se za godinu dana, kada izaberu novog predsjednika i vodstvo, vratiti u stranku.