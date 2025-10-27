Rusija na rubu kaosa? Sve se odjednom preokrenulo: 'Putin se boji državnog udara, i to s razlogom'

Rusko gospodarstvo sve se više urušava pod teretom rata u Ukrajini, zapadnih sankcija i sve dublje ovisnosti o Kini, piše britanski The Telegraph. Kremlj se, prema analizi lista, nalazi u stanju rastuće paranoje i straha od mogućih unutarnjih potresa. Najnovija meta ruskih sigurnosnih službi je Mihail Hodorkovski, bivši naftni magnat i jedan od najpoznatijih kritičara Vladimira Putina, koji danas živi u egzilu u Londonu. Ruska Federalna služba sigurnosti (FSB) optužila ga je, zajedno s članovima Antiratnog odbora, da planira državni udar i “nasilno rušenje ustavnog poretka”. Hodorkovski tvrdi da su optužbe izmišljene i da odražavaju “tjeskobu Kremlja zbog pitanja prijenosa vlasti”.

Prema The Telegraphu, Putin se nalazi pod sve većim pritiskom, rusko gospodarstvo pokazuje znakove duboke krize. Kamate su dosegle rekordne razine, zaduženost banaka naglo raste, a Ministarstvo gospodarstva već mjesecima upozorava da je zemlja “na rubu recesije”. U međuvremenu, Ukrajina sve češće napada ruske rafinerije, što je izazvalo nestašice goriva i poskupljenje benzina za više od 40 posto od početka godine. Na društvenim mrežama šire se snimke dugih redova automobila pred benzinskim postajama, dok se u okupiranom Krimu već uvodi racionalizacija goriva.

Kremlj se, prema mišljenju ekonomskih analitičara, našao u opasnom financijskom položaju. Državni deficit za 2025. porastao je na 2,6 posto BDP-a, što je pet puta više od planiranog, dok su rezerve Nacionalnog fonda gotovo prepolovljene. Vlada pokušava nadoknaditi manjak povećanjem PDV-a i novim zaduživanjem, no banke su već preopterećene kreditima obrambenom sektoru.

Situaciju dodatno pogoršava najnoviji potez američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je najavio nove sankcije protiv najvećih ruskih naftnih kompanija, Rosnefta i Lukoila. Nakon te odluke, Kina i Indija, ključni kupci ruske nafte, ograničile su svoje narudžbe, čime su Moskvi uskraćeni milijarde dolara prihoda.

“Po prvi put u tri i pol godine, Rusija stvarno osjeća posljedice sankcija”, izjavio je za The Telegraph analitičar Timothy Ash iz Chatham Housea. Prema istom izvoru, Trumpova administracija sada koristi gospodarski pritisak kao glavno sredstvo za prisiljavanje Moskve na prekid rata. “Sva popuštanja koja su se mogla ponuditi Putinu već su iscrpljena. Sada je trenutak da Amerika zaigra ulogu ‘lošeg policajca’”, poručio je Hodorkovski.

Ruski analitičari i bivši dužnosnici koji su u egzilu upozoravaju da bi kombinacija visokih kamata, golemog vojnog duga i pada izvoza mogla dovesti do bankarske i proračunske krize bez presedana. “Nitko nema gotovine, sve se troši na otplatu dugova”, rekao je jedan od ruskih gospodarstvenika za The Telegraph.