Neizvjesno na čiju će podršku HDZ moći računati u Saboru

Premijeru Andreju Plenkoviću za rekonstrukciju Vlade u Saboru će trebati natpolovična većina svih zastupnika, dakle 76 ruku, no iz dobro upućenih izvora u parlamentu jučer se moglo čuti kako nije posve izvjesno na koga će HDZ moći računati u tom poslu, zbog čega se spominjala i mogućnost da se izvanredna sjednica Sabora, najavljena za ovaj tjedan, odgodi do idućeg utorka.

Traže “slobodne strijelce”

A nedoumicu oko toga na koga će moći računati u donošenju ovih odluka u HDZ-u je izazvao zahtjev njihova koalicijskog partnera SDSS-a, koji traži da se prije rekonstrukcije ponovi tajno glasovanje o izboru preostalih članova Programskog vijeća HRT-a, na kojem potrebnu većinu prije nekoliko dana nije dobio SDSS-ov kandidat Saša Milošević. U SDSS-u niti potvrđuju niti demantiraju da je Miloševićev izbor njihov uvjet za podršku rekonstrukciji Vlade.

– Mogu samo reći da očekujemo da se ispoštuje dogovor – kazao nam je kratko predsjednik SDSS-ova kluba Boris Milošević. No, u HDZ-ovim se kuloarima govorilo kako je zahtjev na stolu, ali i kako nisu sigurni da će za to moći osigurati podršku svih svojih zastupnika s obzirom na to da je riječ o tajnom glasovanju. Zbog toga će se, kažu, podrška tražiti među odbjeglima iz drugih klubova, prije svega iz SDP-a, čiji su bivši zastupnici raštrkani po drugim klubovima, od Bandićeva i HNS-ova do novoformiranih. Tražit će se i drugi potencijalni “slobodni strijelci”, pri čemu se spominju otpali zastupnici Mosta.

Uz SDSS, HDZ-u bi glavobolju mogli izazvati i događaji u HNS-u, nakon najave Matije Posavca da će od središnjih tijela stranke zatražiti da prije odluke o rekonstrukciji rasprave njegov prijedlog raskida koalicije s HDZ-om. Posavec, koji se zbog ove neprincipijelne koalicije i javno ispričao biračima, Večernjem listu još je u utorak potvrdio kako je prijedlog razvrgnuća koalicije već i formalno uputio stranačkim tijelima. Posavec smatra kako bi se o njegovu prijedlogu trebalo raspravljati istodobno s raspravom o rekonstrukciji Vlade, koja bi se trebala dogoditi vrlo skoro s obzirom na to da bi Sabor o novim ministrima po planu trebao odlučiti najkasnije početkom idućeg tjedna.

Posavec osamljen

– Apsolutno ću tražiti da se o koaliciji raspravlja istodobno kada i o rekonstrukciji jer se ta dva pitanja vežu jedno uz drugo, ona nisu odvojiva. Središnja tijela stranke moraju zauzeti i stav o mojoj isprici, odlučiti je li im ona prihvatljiva, hoće li je stranka prihvatiti kao vlastiti stav, zaključiti da je riječ o stavu manjine ili ići na sankcije. To bi morala biti konkretna odluka – tumači Posavec.

Iako i sam priznaje da su šanse da vrh stranke podrži izlazak iz koalicije male, Posavec ističe kako su se stvari pomaknule nakon njegova javnog istupa i isprike te kako se atmosfera u HNS-u polako mijenja. Iz stranke su, pak, reagirali priopćenjem u kojem tvrde kako od Posavca nisu dobili nikakav formalni prijedlog i dodaju kako “HNS kao liberalna stranka poštuje razmišljanja i stavove svih svojih članova i legitimno je da kandidat za predsjednika stranke iznosi svoje osobne političke stavove, čak i kada je u njima osamljen”.