Kaos u ruskoj vojsci: Vojnici obaraju vlastite dronove, a zatim povlače još radikalniji potez?

Ruske snage navodno sve češće obaraju vlastite dronove zbog katastrofalnog nedostatka komunikacije i koordinacije između susjednih postrojbi i mobilnih protuzračnih skupina. Umjesto da priznaju grešku, vojnici i časnici navodno te olupine lažno prikazuju kao oborene ukrajinske dronove kako bi dobili nagrade i pohvale od zapovjedništva. Kako tvrdi ruski kanal 'Drone Operator’s Chronicle' i The Moscow Times, problem je dosegao ozbiljne razmjere. Mobilne protuzračne skupine često nisu obaviještene o rutama letova vlastitih dronova, pa otvaraju vatru na svaki objekt u zraku jer ne mogu razlikovati ruske od ukrajinskih dronova.

Ruski mediji i propagandni kanali situaciju opisuju kao “tempiranu bombu”. Propagandni kanal “Boevoy Rezerv” upozorava da će ruske postrojbe uskoro “pucati na sve što vide u zraku”. Već sada, navodi kanal, neke mobilne protuzračne skupine oborene ruske dronove predstavljaju kao trofeje kako bi dobile nagrade. Kao dokaz je objavljena fotografija navodnog ruskog vojnika koji pozira s oštećenim ruskim dronom. Navodno neki časnici idu korak dalje. Na olupine stavljaju ukrajinske oznake ili simbole kako bi lakše prevarili nadređene i uklopili se u službenu propagandu o “uspješnoj borbi protiv ukrajinskih dronova”.

Iako unutarnja koordinacija ostaje izazov, ukrajinski dronovi Hornet predstavljaju značajnu vanjsku prijetnju ruskim jedinicama. Ove brze letjelice koriste umjetnu inteligenciju za pronalaženje ciljeva i mogu djelovati na udaljenostima do 60 kilometara i danju i noću.

Kako raste potražnja za specijaliziranim osobljem za suprotstavljanje takvim prijetnjama, Kremlj se okrenuo akademskim institucijama kako bi pojačao svoje redove. Državno naftno-tehnološko sveučilište Ufa (USPTU) poticalo je svoje studente da regrutiraju prijatelje i članove obitelji za vojnu službu. Navodno je jedna poruka podijeljena u studentskom chatu pozivala studente da dovedu poznanike kako bi potpisali ugovore s Ministarstvom obrane.

Sveučilište je ponudilo upis ovih regruta u dodatne obrazovne programe ili im osigurati radna mjesta kako bi se olakšao proces. Onima koji su potpisali ugovore obećana je isplata od 500.000 rubalja (6.678 dolara), dok je samim studentima rečeno da se po povratku iz službe mogu prebaciti na mjesta koja financira država, prenosi United24media.