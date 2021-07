Necijepljeni će se pacijenti na ulazu u bolnicu testirati?

Na okupljanjima bilo koje vrste, gdje se nalaze samo osobe s COVID potvrdom, maske se više ne moraju nositi. COVID potvrde sve više će biti zamjena za maske, kazao je Davor Božinović.

Međutim, broj oboljelih od koronavirusa u Hrvatskoj ovog je tjedna 19,3% veći nego proteklog, dok broj cijepljenih sve više stagnira i Hrvatska, nažalost, nije ušla u ljeto s očekivanih 50 posto cijepljenih. Prema 14-dnevnoj incidenciji na 100 tisuća stanovnika na 12. smo mjestu u EU. Najveću incidenciju trenutačno ima Zadarska županija, a najmanju Istarska.

Analiza umrlih od COVID-19 američkog CDC-a pokazuje da među preminulima od COVID-19 njih 99,5% nije bilo cijepljeno.

- Cijepljenje je najvredniji znanstveni proces koji se odvija u zemlji i najveća nagrada građanima jer ima implikacije na njihovo zdravlje i na povratak na staro normalno - kazao je.

Ne punimo opet bolnice i groblja!

Istina, u bolnicama je trenutačno malo ljudi, u Zaraznoj svega petero i nisu na respiratoru. No, jesen u ovakvim uvjetima bez sumnje donosi novi val zaraze, upozorava prof. Alemka Markotić. Delta-varijanta koronavirusa širi se 50 do 60 puta brže od britanske varijante, koja je ionako već bila bržešireća od prve verzije. U najcjepljenijoj europskoj državi, Velikoj Britaniji, koja je cijepila 48% stanovništva, vidi se kako je to nedovoljno jer se delta soj širi i preuzeo je 95% izolata.

U Hrvatskoj je među uzorcima uzetim prije desetak dana u 43% njih bio potvrđen delta-soj, a u tri slučaja čak je bio potvrđen i gama-soj (brazilski). Delta soj potvrđen je u Splitu, Zadru, Šibeniku, Zagrebu, Čakovcu..

- Za razliku od prošle, ove godine imamo cjepiva i sva štite nakon druge doze vrlo učinkovito. Bilo bi dobro da Hrvatska ne ponovi lekciju od lani pa za tri-četiri tjedna imamo prestanak turističke sezone i opet počnemo puniti bolnice i groblja i pravimo nepotrebne troškove u zdravstvu. Na svima nama je da ispružimo junačko rame za ta dva uboda i ostvarimo zaštitu zdravlja za sebe i druge, ili da se ponovno zatvorimo i ponavljamo pogreške - kazala je prof. Markotić podsjetivši da smo cijepljenjem 80-ih iskorijenili velike boginje, 60-ih poliomijelitis, ospice...

Veliku pozornost izazvala je najava uvjetovanja COVID potpora cijepljenjem. Ministar Beroš i danas je podsjetio da je potporama u pandemiji očuvano 700.000 radnih mjesta i likvidnost 120.000 gospodarskih subjekata i da bi svi trebali dati kolektivni doprinos izlasku iz krize.

- Je li moralno i ekonomski opravdano da istu naknadu dobiju oni koji doprinose općem nastojanju i oni koji mu ne doprinose? - pita Beroš.

Testiranje za zdravstvene radnike

Uvjetovanje dobivanja državnih potpora uredit će se zakonski, a suprotno nekim nagađanjima, neće se odnositi samo na privatni već i na javni sektor. Trenutačno se upravo radi na novim smjernicama za zdravstvene djelatnike kako bi bili sigurniji i oni i pacijenti. Važu se razne opcije, potvrdio nam je Beroš, pa i ta da se necijepljeni pacijenti testiraju na ulazu u bolnicu, a da zdravstveni radnici rade onoliko koliko im vrijedi COVID potvrda ili da se testiraju svakih 48 sati.

Sljedeći tjedan počinju razgovori s poslodavcima i sindikatima. Božinović podsjeća da Vlada u svojoj obvezi zaštite života i zdravlja građana može ići prema rješenjima od šireg društvenog interesa i da se u tom kontekstu može razgovarati o benefitima koje donosi država, odnosno moraju li oni uvijek biti bezuvjetni.

- Državu je sve u vezi s koronom koštalo 34 milijarde kuna, još 128 milijardi dva razorna potresa. Interes je svih nas da što prije izađemo iz ove situacije, a rješenje imamo, to je cijepljenje koje je za većinu bez posljedica. Proći će ljeto, brzo će jesen. One države koje se brže budu procijepile, spremnije će dočekati četvrti val pandemije i imat će manje ekonomske štete tako da ja na tim razgovorima očekujem razumijevanje svih jer interes je zajednički. Živjeti i privređivati moramo, ali to možemo jedino u zdravom okruženju. Vlada neće odustati od potpora, ali očekujemo od svih drugih da participiraju u krizi. Put je jasan, znanstveno, stručno utemeljen, a to je cijepljenje - ustvrdio je Božinović.

VIDEO Što je zapravo delta soj koronavirusa i koliko je opasan?