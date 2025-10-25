Nećemo primiti smeće, vozite ga na Markov trg

Grad Sinj i ja kao gradonačelnik nećemo primiti na naše odlagalište otpad namijenjen Karepovcu, rezolutno je sinjski gradonačelnik Miro Bulj na konferenciji za novinare odbacio ideju da se na tamošnje odlagalište otpada Mojanka doveze otpad namijenjen splitskom odlagalištu koje bi uskoro trebalo biti zatvoreno. Bulj je na poziv ministrice Marije Vučković u petak bio na sastanku u Ministarstvu zaštite okoliša, gdje se, kako je rekao, pokušavao progurati "sramotan prijedlog" da se otpad iz okolnih gradova zbog popunjenih kapaciteta splitskog Karepovca odlaže na Mojanku u Sinju do izgradnje Centra za gospodarenje otpada Lećevica, koja kasni već 10 godina. Sinj nije i neće biti žrtva nerada i nečinjenja Splitsko-dalmatinske županije i Ministarstva, ističe Bulj.

Oni koji su prije tri mjeseca zatvorili sinjsko odlagališta Mojanka zbog uvjeta, sada bi ga, napominje, pretvorili u županijsko smetlište. – Ministrica je na tom sastanku slavodobitno ponudila rješenje tako da se zbog problema s Karepovcem otpad preusmjeri na sinjsko odlagalište Mojanka, čak je zaprijetila sankcijama Gradu Sinju ako to ne prihvati – rekao je Bulj, koji tvrdi da je sastanak u Zagrebu organiziran na poticaj splitskog gradonačelnika Tomislava Šute koji je, dodao je, svojedobno bio angažiran na projektu CGO-a Lećevica, koji još nije izgrađen.

– Karepovac će uskoro biti zatvoren i nastat će problem, neka onda ministrica i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban odvezu smeće na Markov trg u Zagrebu, a ne na Mojanku – kazao je Bulj. Sinjsko odlagalište godišnje može primiti oko 70.000 prostornih metara otpada s područja Cetinske krajine, a ima kapacitet za prihvat otpada još samo godinu dana, rekao je. – Utrošeni su milijuni za plaće Šute i njegova tima, koji nisu ništa napravili u Lećevici.

Bude li se ovako nastavilo, taj centar neće nikada biti otvoren – naglasio je sinjski gradonačelnik, koji je optužio Splitsko-dalmatinsku županiju i župana da su zbog nerješavanja problema odlaganja otpada tu županiju "pretvorili u Napulj". – Građani Splita, Omiša, Trogira i Dalmatinske zagore dovedeni su u ogroman problem kojeg nisu ni svjesni – zaključio je Bulj.