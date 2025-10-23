FOTO Kupuju li Zagrepčani još plave ZG vrećice? Kontejneri su u početku bili puni, a sad ih je tek trećina

U kontejneru punom vrećica vidjeli smo tek nekoliko plavih, većina je bila drugih boja, a našla se i pokoja kartonska. A u smetlarnik u zgradi u kojoj živi gotovo 5000 ljudi zavirili smo kako bismo provjerili kakva je tri godine nakon uvođenja modela situacija s odlaganjem otpada u ZG vrećice.

Nije bolje ni u kantama

– Kada su uvedene, to je funkcioniralo. U smetlarniku su se tada mogle vidjeti gotovo isključivo plave vrećice, a danas ih koristi možda tek trećina stanara, ako i toliko – kazao nam je Mario Travnikar, predstavnik suvlasnika za dva ulaza u Mamutici. Sadržaj tamošnjih spremnika za otpad, dodao je, dovoljno govori, a slična je situacija, napominje, i u drugim ulazima najveće stambene zgrade u metropoli.

– Trend je takav da je plavih vrećica sve manje i manje. Ljudi su ih u početku kupovali jer su mislili da će sustav imati smisla, ali kada su vidjeli da se ništa značajno ne mijenja, entuzijazam je splasnuo – smatra Travnikar. Kazni zbog bacanja smeća u obične vrećice, kazao je, nije bilo, a u nekoliko su navrata dobili pisano upozorenje. – A problem nam je to što se smanjio broj odvoza pa se smeće nagomila i širi se neugodan miris, posebice ljeti – zaključio je.

Zagrepčani koji žive u kućama nešto su revniji u korištenju plavih vrećica, budući da će mnogo lakše dobiti kaznu od onih koji stanuju u zgradama, ali ni u tom segmentu situacija nije bajna. – Živim u kvartu koji se može smatrati elitnim, a vidim da sam jedina u ulici koja kupuje ZG vrećice. Iskreno, mislim da je projekt propao, a zanima me provode li se pravila jednako u zgradama i kućama. Jer ako nije tako, onda smo mi diskriminirani – požalila nam se čitateljica

Od 1. listopada 2022., podsjetimo, miješani komunalni otpad odlaže se isključivo u plave ZG vrećice, koje se prodaju u paketima od deset komada. One od 10 litara stoje 2,64 eura, vrećice dvostruke zapremine su 5,30, a 10,62 eura treba izdvojiti za paket s primjercima od 40 litara. Nepridržavanje tog pravila kažnjava se pak s 65 eura za kućanstva te dvostruko za pravne subjekte. Kad se model uvodio, sankcioniranje je bilo predviđeno i za zgrade pa su globu trebali podijeliti svi stanari, neovisno o tome tko je koristio krivu vrećicu. No, odredbe o kolektivnim kaznama ukinute su odlukama Ustavnog i Visokog upravnog suda, a novo rješenje još nije postignuto.

Foto: Dario Topić

Tko će smeće baciti u plavu, a tko u običnu plastičnu vrećicu, tako je prepušteno savjesti pojedinaca, mišljenja je predstavnik stanara dvaju ulaza u Mamutici. – Nema sustava koji bi to regulirao, a susjedi se neće cinkati – istaknuo je Travnikar. Kako su nam kazali u Holdingu, od uvođenja novog modela djelatnici Čistoće i komunalnog redarstva redovito obilaze teren te kontroliraju je li otpad odložen na propisan način. A prema odluci o ugovornoj kazni iz veljače 2025., utvrđivanje prijestupnika može se obaviti i razgovorom sa susjedima i djelatnicima Čistoće te pregledom videonadzora i fotografija. – U tri je godine izdano 53.469 kazni u vrijednosti većoj od 2,5 milijuna eura. Oko dvije trećine odnosi se na privatne korisnike, a ostalo na poslovne – istaknuli su u Holdingu.

Jesu li išta bliži implementaciji sankcija za stanare u zgradama pitali smo Grad, ali na to su odgovorili informacijom o aktivnosti komunalnih redara oko kažnjavanja za onečišćivanje javnih površina. – Od 1. listopada 2022. službenici Odjela komunalnog redarstva izdali su 2502 prekršajne sankcije u iznosu od 565.362 eura vezano za nepropisno odbacivanje otpada i onečišćenje površine javne namjene – naveli su.

Prema informacijama iz Holdinga, od početka primjene modela u trgovačkim je lancima prodano 54,74 milijuna plavih vrećica različitih volumena, što je u prosjeku oko 1,5 milijuna mjesečno. U prvih devet mjeseci 2025. pak prodano ih je 9,89 milijuna, što je prosječno oko 1,1 milijuna mjesečno. – Usto je korisnicima koji su odlaganjem glomaznog otpada u reciklažnim dvorištima stekli to pravo dosad podijeljeno više od 194 tisuće ZG vrećica – napomenuli su iz Holdinga.

Prosjek se gotovo prepolovio

Silazni trend potvrđuje i usporedba s podacima o prodaji koje su iznosili tijekom posljednje tri godine. Od 1. listopada 2022. do 26. rujna 2023. prodano je 23,87 milijuna plavih vrećica, odnosno u prosjeku malo manje od dva milijuna mjesečno. Pritom u oko odmah upada i činjenica da su u prvih godinu dana primjene modela Zagrepčani kupili više od 40 posto ukupnog broja prodanih vrećica. Tijekom cijele 2023. prodano je pak 14,9 milijuna, a u 2024. broj je narastao na 15,84 milijuna, odnosno 1,32 milijuna mjesečno. A s obzirom na to da je u ovoj godini mjesečni prosjek oko 1,1 milijuna, u usporedbi s razdobljem na početku primjene modela broj je gotovo dvostruko manji.