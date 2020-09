'Ne znam zašto se ovaj postupak vodi protiv mene, Todorić mi je bio apsolutni autoritet'

Kao prvo želim reći da nisam počinila kazneno djelo koje mi se stavlja na teret. Živim u Švicarskoj, samohrana sam majka i uz to njegujem i svoju bolesnu majku. Smatram da sam vrlo moralna osoba i nikad nisam počinila ništa protivno zakonu, pa tako niti u ovom slučaju. Moj život je zbog ovog postupka uništen kako u privatnom tako i u poslovnom smislu – riječi su kojima je Nicole de Rossi, optužena da je s Ivicom Todorićem, Piruškom Canjugom i Antom Huljevom u tzv. aferi „mali Agrokor“ to poduzeće oštetila za 1,25 milijuna eura u utorak ujutro na sudu započela svoju obranu.

Njih četvero su, tvrdi tužiteljstvo, švicarskoj tvrtki Siegman Invest AG platili savjetodavne usluge iako su znali da one nikada neće biti obavljene.

- Mnoge stvari su komplicirane zbog korone, ali unatoč tome sam došla jer nisam željela da se postupak dalje odugovlači. Osjećam se grozno jer sam svoje dijete ostavila doma i ako Hrvatsku ne napustim u roku od 24 sata nakon što sam u nju stigla završit ću u samoizolaciji, a ne znam niti hoću li stići na let nakon ovog ročišta – pojadala se de Rossi na početku, nakon čega joj je predsjednica sudskog vijeća rekla da može iz sudnice izaći čim završi s iznošenjem obrane.

A u svojoj obrani kazala je kako je u cijelu priču ušla preko Piruške Canjuge, tadašnje članice uprave Agrokora koju je upoznala kao privatna bankarica. Upravo je na Canjuginu molbu preuzela funkciju u upravi tvrtke Siegman Invest AG koju je u Švicarskoj osnovala sama Canjuga, i to zbog toga što po tamošnjim zakonima barem jedan član uprave sa sjedištem u Švicarskoj mora biti državljanin te zemlje koji tamo ima prijavljeno i prebivalište. Canjuga je nakon nekog vremena obavijestila Nicole de Rossi da će tvrtku od nje preuzeti Ante Huljev, tada zaposlen na mjestu financijskog direktora Agrokora.

- Oni su oboje za mene bili uspješni poslovni ljudi na visokim pozicijama u jednom od najvećih koncerna na Balkanu i nisam imala razloga sumnjati u njih. Moja funkcija u upravi je bila pro-forme radi, pa se tako nisam previše miješala niti u to kad mi je gospodin Ante Huljev rekao da će preko firme Siegman Invest AG obaviti poslove savjetovanja i restrukturiranja za Agrokor vrijedne 62,5 milijuna eura. On je vodio cijeli taj posao, a na kraju kad me obavijestio da je završen mi se zahvalio na dobroj suradnji te me zamolio da Agrokoru ispostavim račun koji je sadržavao ugovornu proviziju od 2 posto od vrijednosti posla, odnosno 1,25 milijuna eura – kazala je u svojoj obrani Nicole de Rossi, koja je potvrdila kako je još manje razloga imala sumnjati u ikakve nezakonite radnje kada je na ugovoru vidjela potpis vlasnika koncerna Ivice Todorića koji je za nju bio „apsolutni autoritet“ iako ga nikad nije osobno upoznala.

- Meni i dalje nije jasno zbog čega bi gospodin Ivica Todorić potpisao takav ugovor kojim sam sebi nanosi štetu i zato sam ja i dalje uvjerena da je taj posao doista obavljen i to je sve što mogu reći o tome. Za kraj samo još jednom napominjem da doista ne razumijem zašto se ovaj postupak protiv mene uopće vodi, nikome nisam pomagala da počini nikakvo kazneno djelo, ako je ono uopće počinjeno – zaključila je Nicole de Rossi koja na kraju nije željela odgovarati na ničija pitanja – niti obrane, niti tužitelja niti sudskog vijeća, nego je brzo otišla iz sudnice kako bi stigla uhvatiti let za Švicarsku.