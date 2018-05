'Ne znam zašto Petrov šuti, on mora dati odgovore o aferi hotmail'

Andrej Plenković je zadnji koji bi Mostu ili bilo kome trebao postavljati bilo kakva pitanja oko afere Hotmail, komentirao je danas u Saboru SDP-ov Peđa Grbin, no i dodao kako bi čelnik Mosta Božo Petrov morao odgovoriti na neka pitanja. Na Plenkoviću je, dodaje, da konačno da jasne odgovore o svojoj ulozi u svemu tome.

- Ako i možemo prihvatiti da je snimanje predizbornog spota u Šavorićevom uredu koincidencija, iako mi je u to vrlo teško povjerovati, onda činjenica da je on svog "schul-kolegu" doveo na sastanak i predstavio kao osobu od povjerenja sigurno nije slučajnost. Plenković je zadnji koji bi se trebao skrivati iza bilo koga. Međutim, to ne znači da trebamo rasvijetliti ulogu Bože Petrova u toj aferi, koji je godinu i tri mjeseca šutio – kaže Grbin te dodaje da je Petrov šutio kada se taj sastanak događao, kada je pukla cijela afera oko Agrokora, kada su u Saboru govorili da jedan odvjetnički ured koji je u sukobu interesa radi na izradi lex Agrokor iako je već tada znao da je predsjednik Vlade tu osobu predstavio kao osobu od povjerenja.

- Šutio je kada smo u Saboru ukazali da je na mail serveru tog odvjetničkog ureda račun na koji se pojavljuju potraživanja izvanrednoj upravi pod ravnanjem Ante Ramljaka, šutio je kada su svi mediji jedno šest mjeseci pisali o ulozi Borisa Šavorića i njegovog ureda, šutio je kada su objavljeni ugovori krajem prošle godine, a šutio je čak i kada je pukla 'afera hotmail' i kada se saznalo za grupu Borg i tzv. Šavorićev zakon. Progovorio je teka kada ga je jedan tjednik imenom i prezimenom stavio na taj sastanak. Ako to nije dvoličnost, onda ne znam što je – tvrdi Grbin. Ne zna, dodaje, zašto Petrov šuti, on sam to mora pojasniti, jednako kao što i Plenković mora dati odgovore.

- To je nevjerodostojna politika, potpuno suprotna onome što Petrov i Most propagiraju od trenutka kada su kod javnog bilježnika ovjerili svoje potpise, tvrdeći jedno, a nakon samo par mjeseci napravivši sasvim drugo – naglašava Grbin.

Nakon ovoga, kaže, teško može zamisliti suradnju s Mostom.

- Moje povjerenje u njih je poljuljano jer kontinuirano jedno govore, a drugo rade. Istinu priznaje tek kada ih se nedvojbeno suoči s time da su nešto poduzimali. Petrov nije samoinicijativno progovorio o tom sastanku, a u Saboru smo kontinuirano govorili o svim tim sastancima. Osoba od povjerenja Petrova i Mosta, državna tajnica Sanja Mišević u Ministarstvu pravosuđa kontinuirano prima mailove skupine Borg. Što je to nego dvoličnost? - zaključuje Peđa Grbin.