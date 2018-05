Božo Petrov je najgori, znao je sve o lex Agrokor i šutio

Čelnik Mosta Božo Petrov potvrdio je jučer da je odvjetnika Borisa Šavorića, koji je sudjelovao u neformalnoj skupni za izradu lex Agrokora, a potom neko vrijeme radio za izvanrednog povjerenika u posrnulom koncernu, u Vladu doveo premijer Andrej Plenković.

– Na sastanku u Vladi 27. veljače prošle godine bio je prisutan i odvjetnik Šavorić. Plenković ga je tamo predstavio kao osobu koja je pozvana da pravno pomogne financijskom timu u financijskoj analizi i izradi modela – kazao nam je Petrov na pitanje jesu li točni navodi tjednika Nacional da je Šavorića u Banske dvore pozvao premijer. Petrov je time demantirao tvrdnju Plenkovića koji je dan prije kazao kako u radnu skupinu osobno nije zvao nikoga, pa ni Šavorića.

Budući da je otpočetka znao za Šavorićev angažman koji je bivša potpredsjednica Vlade Martina Dalić zanijekala pred saborskim odborom za gospodarstvo, Petrova smo upitali i zašto nije javnost obavijestio o svojim saznanjima. On tvrdi kako ni sam nije bio svjestan što je zapravo bila uloga Šavorića u cijelom procesu dok portal Index nije objavio mailove koje su među sobom razmjenjivali članovi grupe Borg.

– Nakon što su izašli ti mailovi, postalo je očito da ta osoba nije bila baš bezazleni pravni savjetnik. Zbog toga već 10 dana mi šaljemo vrlo jasnu poruku onome tko treba odgovoriti na naše pitanje. To što HDZ po tko zna koji put pokušava spinom prebaciti odgovornost na Most, to je njihovo pravo. Mi im u tom nećemo pomagati niti na bilo koji način sudjelovati. Oni nisu dopustili istražno povjerenstvo koje bi rasvijetlilo slučaj Agrokor, onda ćemo sami odlučiti što ćemo i kada i zašto komunicirati – kratko nam je odgovorio Petrov.

Na dodatna pitanja nije želio odgovarati. Petrov, dakle, i dalje inzistira da je čitav posao na izradi zakona odrađen bez znanja njegove stranke. Ostaje, međutim, nejasno zašto Most, koji Vladu cijelo vrijeme proziva za netransparentnost nije reagirao u situaciji kada je postalo jasno da je bivši izvanredni povjerenik Ante Ramljak angažirao Šavorića u Agrokoru pa su čak i vjerovnici bili pozvani da tražbine prijave na Šavorićevu mail adresu. Na to je odmah upozoravao SDP-ov Peđa Grbin, koji najnovija otkrića smatra dokazom licemjerja Mosta.

– To pokazuje da Božo Petrov ljubi istinu samo kada mu ide u korist i da je onaj koji je prozivao sve ostale političare u Hrvatskoj za dvoličnost zapravo najgori. Pokazuje se koliko su dvolične sve Mostove inicijative, jer su u godinu dana bacili blato po svima, a znali su sve i ništa nisu htjeli javno reći, pa čak ni prošle srijede kada smo cijelo poslijepodne u Saboru govorili o sukobu interesa u Agrokoru – komentirao je Peđa Grbin.