'Ne želimo uništiti EU u našoj borbi za nacionalne države'

Na konferenciji za novinare, koja je prijetila da će se pretvoriti u incidentnu kada su politički aktivisti pljeskali nakon svakog govornika, a jedan novinar ustao da im objasni kako press-konferencije nisu politički skupovi i pljeskanje nije primjereno, predstavnici nacionalističkih, desničarskih i euroskeptičnih stranaka iz devet država predstavili su jučer svoj novi klub zastupnika u Europskom parlamentu.

Vodeće su stranke u toj grupi, koja je nazvana Identitet i demokracija, francuski RN na čelu s Marine Le Pen, talijanska Liga i njemački AfD.

Udvostručili se, ali...

U grupi su još i FPÖ iz Austrije, Vlaams Belang iz Belgije, češka stranka SPD predvođena Čehom japanskog podrijetla Tomijem Okamurom, finski PS, estonska EKRE i danska stranka DFP. Iz Hrvatske nema nikoga u toj grupi premda se iz zajedničkog poziranja Marine Le Pen i Brune Esih tijekom predizborne kampanje dalo zaključiti da bi Neovisni za Hrvatsku bili skloni ući u ovu grupu u EP-u, ali nisu dobili mandat na izborima.

Ukupno, grupa I&D ima 73 zastupnika (od ukupno 751 u EP-u), a u prošlom sazivu ta je ista grupa, tada pod nazivom Europa nacija i sloboda, brojila 36 zastupnika. To znači da su se udvostručili nakon ovih izbora, no ipak nisu ni blizu onoj snazi koju su priželjkivali da će dobiti. Ni ovaj put nisu se svi euroskeptici u EP-u uspjeli učlaniti u isti klub: Nigel Farage, čija je stranka Brexit osvojila 29 mjesta u novom EP-u, formira svoj klub zastupnika. No, u I&D-u vjeruju u svoju ideju.

– Da, još uvijek smo manjina, ali smo veća manjina nego ikad prije – rekao je Finac Jussi Halla-Aho.

– Bit ćemo četvrta najsnažnija politička grupacija u EP-u nakon Brexita – pohvalila se Marine Le Pen.

– Neki tvrde da mi želimo uništiti EU, ali to nije točno. Mi želimo konstruktivno raditi u EP-u, ali biti konstruktivan znači reći “ne” prijedlozima koji su na razini smeća: “ne” davanju daljnjih ovlasti Uniji, “ne” podrivanju nacionalnih država… Druge grupacije žele stvoriti europsku superdržavu, ali mi u tome nećemo sudjelovati, mi se ne želimo odreći identiteta. To je ono što nas sve ujedinjuje u ovoj grupi – rekao je Jörg Meuthen iz krajnje desne Alternative za Njemačku (AfD).

Kako je dvorana za tiskovne konferencije u sjedištu EP-a u Bruxellesu bila popunjena stranačkim aktivistima, koji su pljeskali nakon svakog govornika, jedan je francuski novinar ustao da prekine taj pljesak i objasnio da pravila ponašanja u toj dvorani ne dopuštaju pljeskanje kao na političkom skupu. No, aktivisti iz publike počeli su se s njime svađati, a s govornice ga je Talijan Marco Zanni opominjao: “Sjedi dolje…”

Nema sloge

Ipak, lideri nove grupe I&D dopustili su ubrzo novinarima da postavljaju pitanja, a kad je Marine Le Pen vidjela da pitanja ciljaju na teme oko kojih možda i nema sloge stranaka u grupi – teme poput priznaju li ilegalnu rusku aneksiju Krima (Estonci se možda u vezi s tim razilaze) ili zalažu li se za fleksibilnost u proračunu država članica eurozone poput Italije (Finci možda o tome imaju drukčiji pogled nego Talijani) – odlučila je presjeći:

– Vi nas sad ispitujete kao djecu, tražite priliku da se posvađamo, ali mi nismo djeca, mi smo odgovorni političari. O različitim temama možda imamo različita mišljenja, ali o velikim stvarima do kojih je našim biračima stalo imamo zajednički stav – rekla je Le Pen.