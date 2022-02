NATO planira jačanje svog istočnog krila, a Banožić najavljuje: Hrvatska će se pripremiti za procedure

Ministri obrane 30 zemalja saveznica NATO-a razmatrali su danas u Bruxellesu mogućnosti uspostavljanja novih borbenih skupina u središnjoj, istočnoj i jugoistočnoj Europi, rekao je glavni tajnik Jens Stoltenberg, a ministar obrane RH Mario Banožić nije najavio da će u tome sudjelovati i Hrvatska, no napomenuo je kako će se “pripremiti procedure”.

- Kad se izrade planovi moći ćemo reći više. U budućem razdoblju Hrvatska će se u skladu s tim pripremiti za sve one procedure koje moraju biti kod slanja Hrvatske vojske - rekao je ministar Banožić u izjavi hrvatskim novinarima u sjedištu NATO-a u Bruxellesu.

Planovi na koje se referirao su planovi vojnih zapovjednika NATO-a, od kojih se očekuje da u sljedećih nekoliko tjedana, prema Stoltenbergovim riječima, “izrade detalje” o uspostavi novih NATO-ovih borbenih skupina. Riječ je o multinacionalnim snagama kakve već postoje u Poljskoj, Litvi, Latviji i Estoniji, gdje ih je NATO po prvi put u svojoj povijesti uputio kao odgovor na ponašanje Rusije i ilegalnu aneksiju Krima 2014. godine. Hrvatska već sudjeluje u dvije takve borbene skupine u Poljskoj i Litvi. Ali sada se, kao odgovor na gomilanje ruske vojske na tlu Rusije i Bjelorusije uz granicu prema Ukrajini, razmatra jačanje NATO-ova sustava odvraćanja i obrane upravo kroz uspostavljanje dodatnih borbenih skupina, u koje bi zemlje saveznice koje to žele slale dodatni broj svojih vojnika. Francuska je ponudila da predvodi jednu takvu borbenu skupinu u Rumunjskoj.

Na današnjem sastanku ministara obrane u sjedištu NATO-a pokazana je “snažna volja, snažna spremnost, ali konačna odluka nije još donesena” o upućivanju novih borbenih skupina na istočni dio NATO saveza, rekao je glavni tajnik Stoltenberg.

Jedan od dva temeljna zahtjeva Rusije, upućena NATO-u sredinom prosinca, tiče se prisutnosti upravo takve NATO-ove infrastrukture u istočnoeuropskim saveznicama. Rusija traži da se ta infrastruktura povuče na zapad i da ne prelazi linije koje nije prelazila do 1997. godine. No, Amerika i svi NATO saveznici jedinstveni su u stavu da o tome ne može biti razgovora, a sada, kao odgovor na ponašanje Rusije, najavljuju jačanje, a ne slabljenje prisutnosti NATO-ove infrastrukture na istoku saveza, od Estonije do Rumunjske.

