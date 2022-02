Viktor Gotovac: Za Valentinovo sam dobio prijetnju, nije prva koju sam dobio

Gost današnje emisije Politički intervju tjedna Večernjeg TV je predsjednik zagrebačkog SDP-a Viktor Gotovac.

Emisiju vodi Petra Maretić Žonja.

Počet ćemo s neugodnom vijesti - jučer ste objavili da ste primili prijetnju. Netko je napisao 'Ne igraj se sa životom' i uz ZDS i slikom Ante Pavelića. Jeste prijavili prijetnju?

- Jesam, nije toliko neugodno jer se prijetnja nije ostvarila, zasada je samo u nastanku. Pogrešan je put da državu stvaramo na konfrotacijama. Moramo uvažiti naše stavove, moramo poći od toga da mi svi zajedno želimo ovoj državi dobro. Danas sam ulazeći u skupštinu sreo Golužu, ne slažem se s njim ali ga apsolutno uvažavam. Prijava je tek zaprimljena, no nije prva prijetnja koju sam dobio, ranije je i bilo zbog izjava o radnom zakonodavstvom. Postoje ljudi koji se ne slažu i onda svoja neslaganja tako izražavaju, to je zaista neprihvatljivo i mora biti osuđeno. Nemam slutnju tko bi to bio, očigledno netko tko ne dijeli moje mišljenje.

- Ovo je bilo zbog inicijative vraćanja trga Maršala Tita. Inicijativa za vraćanje tog trga je stvar vrijednosti, smatram da moramo afirmirati sve ljude koji su gradili ovu državu, ovaj dom u kojem živimo i za to im možemo dati neki toponim. Za sve loše će im suditi svi udžbenici povijesti i školstvo koje će obrazovati nove generacije. Ja apsolutno stojim iza toga na vrijednosnoj razini. Kako smo nakon Drugog svjetskog rata izgradili ovu državu, mislim da Tito kao doajen borbe protiv fažisma to zaslužuje, ali nisam za sve ono zlo koje se događalo nakon Drugog svjetskog rata.

Jeste li našli tih nekoliko minuta za promjenu imena koje ste najavili?

- Mi kao stranka smatramo da ne treba puno vremena za to. To nije pitanje koje će izazvati neku veću pozornost. Nitko zapravo nije obraćao pažnju na naziv tog trga. Koalicijski partneri su se načelno usuglasili s tom inicijativom, i volio bih znati kada bi se to moglo realizirati. Ne želim biti onaj dosadnjaković koji će to stalno ponavljati. Očekujem da partneri to podrže.

Kako funkcionira ova koalicija Možemo! - SDP?

- Ta koalicija je proizvod realne političke situacije, a to je da smo malo i loše radili. Bili smo nevidljivi, a uz nas se vezalo mnogo toga lošeg. Sudjelovali smo u akcijama ili aktivnostima koje nisu bile transparentne, zbog toga je SDP tako prošao kako je prošao. Možemo! se pojavio i to je jako dobro, imali su veliku angažmana i aktivnosti i to je hvalevrijedan poduhvat. S Možemo! je teško surađivati zato što su oni netko drugi, lakše bi bilo surađivati s nekim iz stranke, ali vjerujem da je i s nama isto. To se radi u koaliciji, uvijek je teže s vanjskim partnerima. No, oni su pošteni i ne treba imati strah da će vas u njihovom djelovanju dočekati nešto što se događalo ranije.

Kako gledate na komentare da je SDP postao glavni kadrovnik u gradu? Zbog ovih petero novih šefova gradskih tvrtki koje su izravno ili neizravno povezani s SDP-om, uključujući i predsjednika Uprave Holdinga.

- Ja ne mogu o tome reći jer je to bilo u vremenu prije mog imenovanja. Dobio sam uvjeravanja da su to bili najbolji kandidati i želim u to vjerovati. Mogu za sebe reći - neću kadrovirati. S obzirom na moje iskustvo, teško mi je reći što bi bilo tipično. Jasno smo rekli da to nije naš put, želimo SDP koji će jasno upravljati.

- Nemam ja što biti zadovoljan ili ne. Mi smo u skupštini i mi djelujemo kroz nju. Neka si gradonačelnik izabere najbolje suradnike, ako su to pošteni ljudi. Nisu direktori tu da zadovoljavaju apetite bilo koga, pa niti nas, nego da vode gradska poduzeća najbolje moguće. Bez obzira što SDP ima više iskustva, želimo pokazati građanima da se gradom može upravljati drugačije.

Ima li istine da iza svega stoji Siniša Hajdaš Dončić?

- Nemam dokaze niti sumnje. Vidio sam ga nekoliko puta i ne mogu reći. Vidio sam napise medija, ne želim vjerovati da postoje ljudi koji to rade. Mi to više ne želimo raditi, želimo biti dijelom rješenja. Ne smije niti jedna iskaznica biti prednost, ali niti nešto što će onemogućiti ulazak u politiku.

Glede koalicije, šuška se da će zajedno izaći na parlamentarne izbore?

- Nisam bio uključen u takve razgovore niti znam da postoje. Ja ću se baviti zagrebačkom politikom i graditi bolji SDP u Zagrebu.

Mislite da je moguće maknuti HDZ sa vlasti?

- Ne samo da je to moguće, već postoji i jasna vizija smjer gdje želimo ići. Možemo ponuditi nešto novo. Ja sam tu samo na jednoj razini, ali ću se voditi time da mi možemo i sami ostvarivati takve rezultate. Ne trebamo tražiti partnere da bismo postali dobri.

Kako bi stajao SDP da su danas izbori?

- Ja vam ne mogu reći za Možemo, ali bi SDP bitno bolje prošao. No to nisu ista biračka tema, no to je uspjeh što su angažirali one koji nikad nisu izlazili na izbore.

Kako funkcionirate s Tomaševićem?

- Između nas je komunikacija samo kada je to nužno, ja ne želim njega opterećivati manjim stvarima. Mi ćemo nuditi svoja rješenja, no izvršna vlast je u njihovim rukama. Nismo mi ti koji će reći da je samo naše mišljenje ključno.

Od svih odluka, što biste izdvojili kao najvažnije?

- One koje su uzburkale javnost, primjerice status roditelja-odgojitelja. Mislim da je bitno i zbrinjavanje viškova u Holdingu. Tu ima jako puno malih odluka - odnos prema cijepljenju mladih protiv spolnih bolesti, inkluzivno obrazovanje...

Kako gledate na najavljene otkaze?

- Sigurno je grad neefikasan i zapušten. Jedan dio proizlazi iz toga što je zapošljavanje bilo po takvim obrascima. Što učiniti? Mislim da treba imati jasnu ideju što učiniti - tko su oni koji vam ne trebaju i onda ih zbrinuti na način da bude što socijalniji. To su i dalje ljudi koji zaslužuju da im se ispoštuju prava i dostojanstvo. Nije lijepo da izgube posao u ovakvim vremenima. Napravio bih sve u skladu sa zakonom, podigao bih i ljestvicu više dakle učinio bih to socijalnim. To je odluka koja je u rukama gradonačelnika, a vi ste vidjeli da je SDP imao svoj stav. No očekujemo još nešto: želimo usluge i sadržaje u gradu.

Na čemu ćete inzistirati?

- Ovaj smo vikend predstavili naš pristup kako bi se oplemenili sadržaji i na Žičari i na Medvednici. Želimo da Žičara bude doista dostupna grđanima. U pogledu otpada, imamo ideje jer smatramo da su građani uznemireni i tu se neke stvari mogu učiniti boljima. Što se tiče potresa, Grad građanima koji su stradali imovinu treba staviti na raspolaganje. Grad je zapušten, SDP želi i radi bolje. Bolji Zagreb i bolje usluge i da svi skupa u tome svemu rastemo. To nije težak zadatak, to je jedan dobar izazov.