VIDEO Milanović pjevao i plesao u konobi u Glavicama: 'Slavili smo rođendan u zavičaju'

Predsjednik Zoran Milanović 12. veljače boravio je u svom zavičaju, u mjestu Glavice nadomak Sinja.

Tamo je privatno otišao na proslavu 50. rođendana svog rođaka Ante Milanovića, poznatog i kao Brko.

Šira Milanovićeva obitelj tako je u autentičnoj atmosferi konobe u Dalmatinskoj zagori proslavila rođendan uz obilje hrane, pića i uz stihove: "Večeras je naša fešta, večeras se vino pije..."

Posebno je zanimljivo vidjeti predsjednika Republike kako uživa u atmosferi i pjeva iz sveg glasa. Sudionici rođendana za Večernji list kažu kako su sretni što Milanović svako toliko dolazi u svoj zavičaj na kojeg je jako ponosan.

"Voli on Glavice, baš smo lijepo feštali. Po starinski, uz vino i hranu i vatru. To je najzdravije. Dođe nam Milanović često. Svi su njegovi odavde, on ima naše gene iako je odrastao na zagrebačkom asfaltu", kaže nam sudionik rođendana u Glavicama na kojem je bio i predsjednik.

