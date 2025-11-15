Prijeti li prekretnica kakva nije viđena u gotovo četiri godine rata? 'Naši generali su nasjeli na trik'

Ova zima mogla bi postati prekretnica u gotovo četiri godine dugom ratu u Ukrajini. Dok se ruske snage približavaju ključnim gradovima, a temperatura pada ispod nule, Kijev se suočava s trostrukim udarom, financijskim kolapsom, taktičkim porazima na fronti i energetskim terorom bez presedana. Herojstvo ukrajinskih vojnika i improvizacija koja je spasila zemlju 2022. možda više neće biti dovoljni. Prema izvorima bliskim vladi u Kijevu, zemlja će ostati bez novca već u veljači 2026. ako ne dobije hitnu injekciju od najmanje 18 milijardi eura. Američka pomoć je pod Trumpom zamrznuta, a posljednji paket od 61 milijardu dolara iz travnja 2024. potrošen je do ljeta 2025. EU je obećala 50 milijardi eura kroz Ukrajinski fond, ali isplate kasne. Jedina nada je belgijski plan reparacijskog zajma. Riječ je o 140 milijardi eura osiguranih zamrznutim ruskim sredstvima u Euroclearu u Bruxellesu. Naime EU bi zamijenila rusku imovinu obveznicama s nultom kamatom, a novac bi otišao Kijevu. Ukrajina bi dug vratila samo ako Rusija plati odštetu. Ali plan je zaglavljen, piše Politico. Belgija odbija potpisati bez jamstava od ostalih članica za pravne tužbe i rusku odmazdu. Summit EU-a u prosincu bit će odlučujući, ako ne prođe, "koalicija voljnih"morat će sama prikupljati novac.

U Kijevu vlada panika. "Ovo je municija za MAGA i Orbána da kažu: 'Zašto bacamo novac?'", kaže strani savjetnik ukrajinske vlade za POLITICO. Korupcijski skandali tu ne pomažu. Bivši suradnik Zelenskog je pobjegao iz zemlje, a istražitelji najavljuju racije u ministarstvu obrane zbog napuhanih ugovora. "Bruxelles će vezati svaki euro za reforme", upozorava bivši dužnosnik. Ruske snage su na 7 km od Pokrovska, ključnog logističkog čvora u Donjecku. Ako padne, otvara se put prema Kramatorsku i Slavjansku – posljednjim ukrajinskim uporištima u regiji. Borbe traju 14 mjeseci, ali zadnjih tjedana Rusi napreduju 500 metara dnevno. U kolovozu su Rusi lažnom ofenzivom na Dobropilje odvukli pojačanja, a zatim probili kod Pokrovska. "Naši generali su nasjeli na trik", priznaje Mariana Bezuhla, bivša zamjenica šefa odbora za obranu u parlamentu. "Sustav odlučivanja ne može pratiti ruski tempo."

Najgore je nedostatak ljudi. Rusija ima 10:1 prednost u pješaštvu u urbanim borbama. Dronovi pomažu na otvorenom, ali u ulicama Pokrovska Rusi guraju valovima. Ukrajina je mobilizirala 1,1 milijun vojnika, ali gubici su ogromn, preko 100.000 poginulih i ranjenih od ljeta 2024., prema zapadnim procjenama. Zima dolazi, a Rusi su promijenili taktiku. Prošle godine gađali su elektrane, a ove godine cilj je plin. 60% Ukrajinaca grije se na plin. Od ožujka 2025. Rusi su uništili 35% domaće proizvodnje plina, prema Naftogazu. Napadi na postrojenja u Poltavi, Harkivu, Sumyju i Černihivu su svakodnevni.

"Teroristički činovi", kaže šef Naftogaza Sergij Koretskyi. Ukrajina uvozi plin iz Europe, ali skladišta su na 60% kapaciteta – najmanje od 2022. Protuzračna obrana je iscrpljena. Patriot sustavi čuvaju Kijev, a ne plinske bušotine. Bivša ministrica energetike Olga Bohuslavets kazala je: "Ova zima bit će gora od svih prethodnih. Bez plina, ljudi će umirati od hladnoće".