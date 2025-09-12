NATO nije spreman na ruske dronove: 'Što ćemo raditi, slati F-16 i F-35 svaki put?'

Jeftini ruski dronovi izrađeni od drva i pjene narušili su ovog tjedna zračni prostor Poljske, a oboreni su skupocjenim oružnim sustavima vrijednim milijune dolara, što ukazuje na nedostatnu pripremljenost NATO-a za ovakve prijetnje. U srijedu je najmanje 19 dronova uletjelo u Poljsku, što je, prema Ulrike Franke, višoj suradnici za politiku pri Europskom vijeću za vanjske odnose, predstavljalo "politički i vojni test Rusije". - Dobro je što je Poljska otkrila i oborila dronove - rekla je.

Međutim, akcija NATO-a bila je znatno manje učinkovita od uobičajenog odgovora Ukrajine. Savez je oborio oko tri drona, dok Kijev obično tvrdi da presreće 80 do 90 posto dronova, unatoč suočavanju s mnogo većim napadima. Franke je naglasila nesrazmjer između jeftine ruske opreme i skupog vojnog odgovora NATO-a. - Što ćemo raditi, slati F-16 i F-35 svaki put? To nije održivo. Moramo se bolje opremiti sustavima protiv dronova - objasnila je.

Prijetnja koju predstavljaju dronovi bila je vrlo stvarna. Prema WELT-u, sestrinskoj publikaciji POLITICO-a, pet dronova bilo je na izravnoj putanji prema NATO-ovoj bazi prije nego što su ih presreli nizozemski lovci Lockheed Martin F-35. U operaciji su, prema izvješćima, sudjelovali i NATO-ov zrakoplov za dopunjavanje goriva, talijanski nadzorni zrakoplov i njemački protuzračni sustav Patriot.

To znači da su milijarde dolara vrijedne opreme korištene za suprotstavljanje jeftinim ruskim dronovima Gerbera – kopijama iranskog Shaheda koji koštaju oko 10.000 dolara po komadu. Ipak, ovaj jeftini upad izazvao je odgovor na vrlo visokoj razini. Poljska je pozvala na članak 4 NATO-a, koji zahtijeva hitne konzultacije među članicama saveza. Poljska i Latvija zatvorile su svoj istočni zračni prostor, a NATO razmatra "obrambene mjere". U srijedu je britanski ministar obrane John Healy najavio da će zatražiti od najviših vojnih dužnosnika da razmotre kako London može pomoći u jačanju NATO-ove protuzračne obrane iznad Poljske. Ukrajina je također ponudila svoju pomoć. NATO-ov dužnosnik izjavio je: 'Poljska je zatražila podršku, uključujući kontinuirano blisko praćenje, više obavještajnih nadzora i dodatnu protuzračnu obranu'.

Protuzračna obrana dugo je prepoznata kao jedna od glavnih slabosti NATO-ovih zemalja. Europska unija potiče zemlje da dio od 150 milijardi eura zajmova iz SAFE programa potroše na protuzračnu obranu. Međutim, velik dio tog novca usmjeren je na vrlo skupo oružje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski istaknuo je da američki sustavi MIM-104 Patriot i francusko-talijanski SAMP/T, koji koštaju stotine milijuna dolara, nisu razumna opcija za suprotstavljanje jeftinim ruskim kamikaze dronovima. Ukrajina ne koristi takvu opremu za obranu od valova ruskih bespilotnih letjelica, kojih može biti stotine u jednoj noći. Umjesto toga, razvila je vlastite jeftine protudronske sustave za obaranje ruskih prijetnji. Pitanje je pokrenuto u četvrtak tijekom brifinga između glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea i veleposlanika EU-a u Bruxellesu, prvi put da je čelnik saveza sudjelovao na takvom sastanku. Mnogi sudionici izrazili su zabrinutost da je odgovor u srijedu pokazao nespremnost Zapada. NATO-ove vojske ne bi mogle redovito koristiti F-35 za presretanje takvih uljeza. - Sam Rutte je to zaključio, i nitko se nije usprotivio - izjavio je jedan diplomat, piše Politico.

Prema Charlyju Saloniusu-Pasternaku, izvršnom direktoru think tanka Nordic West Office sa sjedištem u Helsinkiju, prilagodba NATO-ovog odgovora ruskoj masovno proizvedenoj jeftinoj opremi već je odavno potrebna: 'Postoje li lekcije o tome kako pratiti i obarati mnogo jeftinih dronova bez korištenja raketa vrijednih više milijuna eura? Naravno, ali to nije nova lekcija. Što je europski politički establišment učinio po tom pitanju?'

Dodao je da neke zemlje prilagođavaju svoje arsenale, posebice one koje osjećaju prijetnje intenzivnije, ali da implementacija proračunskih odluka traje. Neki europski obrambeni divovi pokušavaju se prilagoditi utrci u naoružanju dronova. Krajem kolovoza, švedski Saab predstavio je novu jeftinu raketu Nimbrix, dizajniranu za neutralizaciju malih bespilotnih letjelica na malim visinama. Francuska agencija za nabavu oružja DGA nedavno je naručila prototip za laserski sustav protiv dronova od skupine tvrtki uključujući MBDA, Safran, Thales i Cilas. Međutim, manje, inovativne tvrtke često imaju poteškoća s probijanjem na tržište. - Startupi su postigli veliki napredak u pogledu onoga što je moguće. Još uvijek nismo nužno kupili ono što nude u Europi - primijetila je Franke.

Prema njoj, postoje dva glavna izazova u obrani od dronova. Prvi izazov je da jedan sustav ne može odbiti sve prijetnje. "Po definiciji, trebat će nam slojevita obrana s elektroničkim i kinetičkim protumjerama." Drugi izazov je brzina razvoja tehnologije: i Ukrajina i Rusija neprestano prilagođavaju svoje napadne i obrambene dronove u tehnološkoj spirali.

Ukrajina koristi elektroničke protumjere i proizvodi tisuće presretačkih dronova mjesečno, suočavajući se s stotinama dronova u jednoj noći i uništavajući većinu. Za europske vojske, to će zahtijevati promjenu od tradicionalnih obrazaca nabave malih količina skupog oružja. Bivši šef francuskog stožera, general Thierry Burkhard, rekao je za POLITICO prošlog mjeseca: 'Za određenu opremu, vjerojatno je bolje kupovati u serijama od 10, 15, 20 ili čak 50. Nije važno ako tvrtka koja ih razvija ne može osigurati održavanje 20 godina, jer će za godinu dana ta oprema ili biti uništena na bojištu ili zastarjela'.