VIDEO Dramatični prizori u našem susjedstvu. Policija privodi, a oni viču: 'Ustaše!'

Crnogorska policija intervenirala je u utorak ujutro u mjestu Botunu u općini Zeta, nedaleko od Podgorice, gdje su stanovnici tog područja prosvjedima pokušali spriječiti početak radova na centralnom postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda. Nakon neuspješnih pregovora, crnogorska policija počela je privoditi prosvjednike koji su svojim tijelima pokušavali spriječiti građevinske strojeve da započnu izgradnju postrojenja, a među uhićenima je i predsjednik Općine Zeta Mihailo Asanović.

Tijekom njihova uhićenja prosvjednici su skandirali „hapsi“ i „ustaše“. Projekt izgradnje centralnog postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda u Botunu, u općini Zeta, nedaleko od Podgorice, krajem godine postao je posebno osjetljivo političko pitanje u Crnoj Gori. Otpor lokalne zajednice, koja se protivi izgradnji otpadnog postrojenja za Podgoricu u njihovoj općini, predvodi prosrpski i proruski desničar Milan Knežević, bliski suradnik predsjednika parlamenta Andrije Mandića.

Njegove pristalice početkom prosinca organizirale su referendum na kojem je apsolutnom većinom odbijen plan gradnje kolektora za Podgoricu, postavljeni su šatori i najavljeno ometanje početka gradnje. Riječ je o ključnom infrastrukturnom projektu za rješavanje problema zagađenja rijeke Morače i Skadarskog jezera, koji je vezan uz obveze iz pregovaračkog poglavlja 27 – zaštita okoliša i klimatske promjene.

POLICIJA HAPSI DEMONSTRANTE U BOTUNU, UHAPŠEN I PREDSJEDNIK OPŠTINE ZETA MIHAILO ASANOVIĆ, DEMONSTRANTI SKANDIRAJU: "USTAŠE" pic.twitter.com/eivHm9qYgC — Berane online (@beraneonline) December 30, 2025

Projekt se financijski oslanja na značajan grant Europske unije i kredit Njemačke razvojne banke KfW, a njegovo odgađanje ili odustajanje nosi rizik gubitka europskih sredstava i dodatnog usporavanja EU integracija. Predstavnici izvođača stigli su rano jutros, oko četiri sata, sa strojevima u Botun kako bi započeli radove na izgradnji postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda, ali su ih mještani spriječili da priđu lokaciji. O tome je obaviještena policija, koja je u međuvremenu započela intervenciju.

Policija je pokušala privesti i čelnika prosvjeda Kneževića, koji je i zastupnik u crnogorskom parlamentu, no on je legao na tlo zajedno s još nekolicinom prosvjednika. Očekuje se dolazak dodatnih policijskih vozila kojima bi se prevozili uhićeni prosvjednici. Knežević je ranije rekao da Crna Gora od jutros više nije ista te je najavio pružanje pasivnog otpora policiji. Kneževićeva Demokratska narodna partija dio je državne vlasti, a u aktualnoj vladi sjedi i ministar iz njegove stranke.

Nakon intervencije policije Knežević je najavio izlazak iz vlade. „Imali su ponudu da uhapse mene i ne primjenjuju represivne mjere. Do jutros sam bio član parlamentarne većine. Ovo što se dogodilo ne pamti se ni za vrijeme Đukanovićeve diktature“, istaknuo je. Općina Zeta se 2022. godine osamostalila od Podgorice, a na prvim lokalnim izborima pobijedila je prosrpska desnica. Nakon uspostave vlasti, lokalno vijeće je raspravljalo i prihvaćalo ekstremne inicijative, poput one o povlačenju crnogorskog priznanja Kosova.