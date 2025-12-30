Naši Portali
REZULTATI IZVANREDDNIH IZBORA

Kosovo ulazi u eru Kurti 3.0, njegov trijumf šamar je Srbiji, Europi i Americi

storyeditor/2025-12-29/2025-12-28T225617Z_1597663560_RC2YPIAXECMM_RTRMADP_3_KOSOVO-ELECTION.JPG
VALDRIN XHEMAJ/Reuters
Autor
Hassan Haidar Diab
30.12.2025.
u 10:33

Kurtijev pokret Samoopredjeljenje (LVV) osvojio je gotovo 50% glasova, dok su glavne opozicijske stranke, PDK i LDK, ostale daleko iza, čime je potvrđena kontinuirana podrška birača, posebno mladih i urbanih, koji prepoznaju Kurtijevu borbu protiv korupcije, fokus na sigurnosti i ekonomskim reformama

Albin Kurti u nedjelju je na izvanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu ostvario treću uzastopnu pobjedu, potvrdivši svoj status najutjecajnijeg političara u zemlji. Kosovo ulazi u eru Kurti 3.0. Ovo je Kurtijeva treća pobjeda: prvu je bila na parlamentarnim izborima 2019., druga 2021. i treća – jučerašnja – koja mu omogućuje konsolidaciju vlasti nakon višemjesečne političke blokade.

Kurtijev pokret Samoopredjeljenje (LVV) osvojio je gotovo 50% glasova, dok su glavne opozicijske stranke, PDK i LDK, ostale daleko iza, čime je potvrđena kontinuirana podrška birača, posebno mladih i urbanih, koji prepoznaju Kurtijevu borbu protiv korupcije, fokus na sigurnosti i ekonomskim reformama. Oporba ostaje fragmentirana, što dodatno jača njegovu poziciju i sposobnost da samostalno vodi zemlju, potvrđujući strategiju snažnog i neovisnog vođenja Kosova u ključnim pitanjima dijaloga s Beogradom i stabilnosti države.

Aleksandar Vučić parlamentarni izbori Albin Kurti Kosovo

