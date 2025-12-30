Naši Portali
Poslušaj
Prijavi grešku
TOPLO SE ODJENITE

Vakula otkrio kakvo nas vrijeme očekuje u novogodišnjoj noći

VL
Autor
Vecernji.hr
30.12.2025.
u 11:38

Najniža temperatura zraka u novogodišnjoj noći će u većini unutrašnjosti biti između -6 i -1 °C, u Lici i unutrašnjosti Dalmacije i do -10 °C, a na Jadranu od 0 do 5 °C

Posljednji dan ove godine bit će razmjerno hladan, ujutro na kopnu uz "minuse" i moguć mraz, osobito u gorskim kotlinama i blizu -10 °C. Na Jadranu većinom "pozitivne" temperaturne vrijednosti na 2 metra visine, ali samo malo iznad 0 °C, kao i najviša dnevna temperatura zraka u kopnenom području, dok će uz more poslijepodne biti uglavnom do 8 °C. Prognozira to HRT-ov meteorolog Zoran Vakula za Silvestrovo. 

Na Jadranu će biti pretežno sunčano, u početku s često jakom burom i tramontanom, lokalno na udare i olujnom, koja će tijekom dana slabjeti, najkasnije na jugu. I u većini kopnenog područja će biti dosta sunčanih sati, ujutro uz samo rijetko moguću maglu, uglavnom u zapadnim krajevima jer će na istoku biti vjetrovitije, uz gdjekad umjeren, na udare i jak sjeverozapadnjak. Poslijepodne pak ponegdje umjeren jugozapadni vjetar, te sa sjevera sve oblačnije. Navečer i u novogodišnjoj noći povećana vjerojatnost poneke snježne pahulje postoji u Podravini i istočnoj Hrvatskoj.

Najniža temperatura zraka u novogodišnjoj noći će u većini unutrašnjosti biti između -6 i -1 °C, u Lici i unutrašnjosti Dalmacije i do -10 °C, a na Jadranu od 0 do 5 °C. Upozorenja u novogodišnjoj noći će izostati, kao i ekstremni meteorološki događaji.

"Na Silvestrovo i Novu godinu u unutrašnjosti djelomice sunčano, pa i sunčanije, ali osobito ujutro hladno. Zatim porast naoblake i temperature, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije i Istre i kiša, a u gorju je u početku moguć snijeg ili kiša koja se smrzava na hladnom tlu. Zapuhat će umjeren jugozapadni vjetar. Na Jadranu na Staru godinu sunčano i hladno uz umjerenu i jaku buru, a u novoj će godini zapuhati umjeren i jak jugozapadnjak i južni vjetar uz porast naoblake. Većinom od petka bit će i kiše, pa i u obliku pljuskova. Temperatura zraka bit će u porastu.", prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Arktički šok prodrmat će Europu: Stiže obilan snijeg i ledene temperature
