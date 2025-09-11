Naši Portali
PROTUTRAČNA OBRANA U EUROPI

Zelenski ponudio članicama NATO-a da ih Ukrajina podučava kako obarati dronove

storyeditor/2025-09-11/2025-09-11T103254Z_1941167953_RC2JPGAZKIP2_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-ATTACK-POLAND.JPG
Reuters
Autor
Ivica Beti
11.09.2025.
u 22:15

Ako izostane Trumpova reakcija, Europljani će se, zaključuje, morati prestati zavaravati i priznati da Amerika više nije uz njih, smatra analitičar Robert Kagan

Vijeće sigurnosti UN-a održat će sutra hitan sastanak na zahtjev Poljske čiji su zračni prostor u noći s utorka na srijedu narušili ruski dronovi. - Skrećemo pozornost svijeta na ovaj neviđeni ruski napad dronovima na članicu UN-a, EU-a i NATO-a - rekao je zamjenik premijera i ministar vanjskih poslova Radoslaw Sikorski za radio RMF FM, dodavši kako je siguran da je napad bio namjeran. Zabilježeno je, kako je rekao, više kršenja poljskog zračnog prostora, a nekoliko je dronova oboreno u akciji koja je potrajala sedam sati, pa se ne može, tvrdi, govoriti da je to bila slučajna nesreća.

TE
tejanolejano
22:56 11.09.2025.

Nisam znao da dronovi idu po tračnicama.

SE
Serđo23
22:38 11.09.2025.

Ameri su još u našem krvoproliću devedesetih pokazali da ih interesira samo biznis !

