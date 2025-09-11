Zelenski ponudio članicama NATO-a da ih Ukrajina podučava kako obarati dronove

Vijeće sigurnosti UN-a održat će sutra hitan sastanak na zahtjev Poljske čiji su zračni prostor u noći s utorka na srijedu narušili ruski dronovi. - Skrećemo pozornost svijeta na ovaj neviđeni ruski napad dronovima na članicu UN-a, EU-a i NATO-a - rekao je zamjenik premijera i ministar vanjskih poslova Radoslaw Sikorski za radio RMF FM, dodavši kako je siguran da je napad bio namjeran. Zabilježeno je, kako je rekao, više kršenja poljskog zračnog prostora, a nekoliko je dronova oboreno u akciji koja je potrajala sedam sati, pa se ne može, tvrdi, govoriti da je to bila slučajna nesreća.
