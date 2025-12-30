Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 87
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
EPIDEMIJA GRIPE

KBC Rijeka uvodi potpunu zabranu posjeta zbog naglog porasta gripe

Foto: Unsplash
1/2
VL
Autor
Dean Silić/Hina
30.12.2025.
u 11:52

Prema podatcima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, zaključno s 22. prosincem, na području te županije zaprimljeno 1525 prijava oboljelih osoba od gripe.

U Kliničkom bolničkom centru Rijeka uvedena je potpuna zabrana posjeta zbog velikog povećanja slučajeva zaraze gripom. Ravnatelj KBC-a Rijeka Alen Ružić izvijestio je da je Povjerenstvo za bolničke infekcije odlučilo da se posjeti privremeno ukinu na svim bolničkim odjelima, od 29. Prosinca. Dotad su zbog epidemije gripe posjeti bili zabranjeni u pojedinim klinikama, zavodima i odjelima.

Iznimke su moguće isključivo u osobito opravdanim situacijama, definirane pozitivnim propisima a odobrava ih odgovorna osoba i to uz primjenu osobne zaštitne opreme i detaljno dokumentiranje svih okolnosti i činjenica, naveo je Ružić. Prema podatcima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, zaključno s 22. prosincem, na području te županije zaprimljeno 1525 prijava oboljelih osoba od gripe. Izuzetno veliki porast zabilježen je u predzadnjem tjednu u godini u kojem je bilo 878 prijava. U tjednu ranije bile su 352 prijave, a još tjedan ranije 104.

Ključne riječi
zdravstvo gripa KBC Rijeka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!