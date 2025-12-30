KBC Rijeka uvodi potpunu zabranu posjeta zbog naglog porasta gripe

U Kliničkom bolničkom centru Rijeka uvedena je potpuna zabrana posjeta zbog velikog povećanja slučajeva zaraze gripom. Ravnatelj KBC-a Rijeka Alen Ružić izvijestio je da je Povjerenstvo za bolničke infekcije odlučilo da se posjeti privremeno ukinu na svim bolničkim odjelima, od 29. Prosinca. Dotad su zbog epidemije gripe posjeti bili zabranjeni u pojedinim klinikama, zavodima i odjelima.

Iznimke su moguće isključivo u osobito opravdanim situacijama, definirane pozitivnim propisima a odobrava ih odgovorna osoba i to uz primjenu osobne zaštitne opreme i detaljno dokumentiranje svih okolnosti i činjenica, naveo je Ružić. Prema podatcima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, zaključno s 22. prosincem, na području te županije zaprimljeno 1525 prijava oboljelih osoba od gripe. Izuzetno veliki porast zabilježen je u predzadnjem tjednu u godini u kojem je bilo 878 prijava. U tjednu ranije bile su 352 prijave, a još tjedan ranije 104.