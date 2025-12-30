Naši Portali
SNIMILA JU KAMERA

VIDEO Vozačica Mercedesa zgrozila sve svojim postupkom: Vozi skupocjenu jurilicu, a nema za parking?

Screenshot
VL
Autor
Vecernji.hr
30.12.2025.
u 12:15

Nevjerojatna scena snimljena je u Madridu

Šokantan incident snimila je nadzorna kamera u javnoj garaži u Madridu. Vozačica luksuznog Mercedesa GLC Coupéa, procijenjenog na oko 70.000 eura, odlučila je da neće platiti parking, a ono što je učinila, zgrozilo je mnoge. 

Kad je stigla do izlaza i shvatila da se rampa neće podići bez plaćanja, izašla je iz vozila, prišla rampi i – vlastitim je rukama slomila! Prisutni su ostali zapanjeni, a neki su u nevjerici pitali: “Gospođo, jeste li vi pri sebi?” Nakon što je oštetila rampu, žena se hladnokrvno vratila u automobil i odvezla se, kao da se ništa nije dogodilo. No, jedan joj je detalj promaknuo – cijeli je događaj zabilježen sigurnosnim kamerama.

Snimka se ubrzo pojavila na društvenim mrežama i munjevito proširila. Video jasno prikazuje kako vozačica nasilno lomi rampu, uzrokujući pritom značajnu štetu na instalaciji. Takav bi je ispad mogao skupo stajati. Prema španjolskom zakonodavstvu, namjerno oštećenje imovine smatra se kaznenim djelom, za koje prijeti novčana kazna, pa čak i zatvor do tri mjeseca ili rad za opće dobro, uz obvezu plaćanja popravka.
Ključne riječi
viralni hit vozačica

