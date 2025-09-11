Dvije europske sile kreću u ozbiljnu mobilizaciju, avioni spremni: 'Nećemo popustiti pred Rusijom'

Francuska je u četvrtak rekla da je odlučila mobilizirati tri borbena zrakoplova Rafale za zaštitu poljskog zračnog prostora kao i istočne Europe zajedno s NATO-om, nakon "ruskih upada dronova u Poljsku", dok je Njemačka kazala da će pojačati svoje obveze na istočnom krilu NATO-a. "Ovo sam obećanje jučer dao poljskom premijeru Donaldu Tusku", objavio je francuski predsjednik Emmanuel Macron u četvrtak na X-u, dodajući da je razgovarao i s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom i britanskim premijerom Keirom Starmerom.

"Nećemo popustiti sve jačem zastrašivanju Rusije", poručio je. I Njemačka će pojačati svoje obveze na istočnom krilu NATO-a nakon incidenta s dronovima u Poljskoj, rekao je glasnogovornik vlade Stefan Kornelius. On je kazao da će njemačka vojska Bundeswehr "proširiti i produžiti" zračni nadzor nad Poljskom.

Dva Eurofightera Bunderswehra već izvode izviđačke letove iznad Poljske, što je bilo planirano do 30. rujna. Polijeću iz svoje baze u blizini grada Rostocka na sjeveru Njemačke. Broj zrakoplova sada će se udvostručiti na četiri, a izviđanja su zasad produžena barem do 31. prosinca, objavilo je ministarstvo obrane. Kancelar Friedrich Merz u srijedu je rekao da ne vjeruje da je kršenje poljskog zračnog prostora ruskim dronovima nesreća, već incident koji je "vrlo ozbiljna prijetnja miru u cijeloj Europi".

Varšava je u utorak navečer i srijedu zabilježila 19 kršenja svog zračnog prostora ruskim dronovima. Rusija je odbacila odgovornost za incident. Poljsku su u obaranju dronova podržali njezini saveznici iz NATO-a, što je prvi put da je neka članica tog vojnog saveza tijekom ruskog rata u Ukrajini otvorila vatru. Poljski predsjednik opisao je događaj kao pokušaj Rusije da testira odgovor Varšave i NATO-a. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda sastat će se u petak radi razgovora o upadima dronova u poljski zračni prostor.