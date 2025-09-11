Naši Portali
JAČANJE NA ISTOČNOM KRILU

Dvije europske sile kreću u ozbiljnu mobilizaciju, avioni spremni: 'Nećemo popustiti pred Rusijom'

FILE PHOTO: Swedish Air Force Saab JAS 39 Gripen fighter jets fly alongside an aircraft simulating aerial interceptions during a media day
Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS
1/4
VL
Autor
Laura Volarić Horvat/Hina
11.09.2025.
u 21:44

Kancelar Friedrich Merz u srijedu je rekao da ne vjeruje da je kršenje poljskog zračnog prostora ruskim dronovima nesreća, već incident koji je "vrlo ozbiljna prijetnja miru u cijeloj Europi".

Francuska je u četvrtak rekla da je odlučila mobilizirati tri borbena zrakoplova Rafale za zaštitu poljskog zračnog prostora kao i istočne Europe zajedno s NATO-om, nakon "ruskih upada dronova u Poljsku", dok je Njemačka kazala da će pojačati svoje obveze na istočnom krilu NATO-a. "Ovo sam obećanje jučer dao poljskom premijeru Donaldu Tusku", objavio je francuski predsjednik Emmanuel Macron u četvrtak na X-u, dodajući da je razgovarao i s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom i britanskim premijerom Keirom Starmerom.

"Nećemo popustiti sve jačem zastrašivanju Rusije", poručio je. I Njemačka će pojačati svoje obveze na istočnom krilu NATO-a nakon incidenta s dronovima u Poljskoj, rekao je glasnogovornik vlade Stefan Kornelius. On je kazao da će njemačka vojska Bundeswehr "proširiti i produžiti" zračni nadzor nad Poljskom.

Dva Eurofightera Bunderswehra već izvode izviđačke letove iznad Poljske, što je bilo planirano do 30. rujna. Polijeću iz svoje baze u blizini grada Rostocka na sjeveru Njemačke. Broj zrakoplova sada će se udvostručiti na četiri, a izviđanja su zasad produžena barem do 31. prosinca, objavilo je ministarstvo obrane. Kancelar Friedrich Merz u srijedu je rekao da ne vjeruje da je kršenje poljskog zračnog prostora ruskim dronovima nesreća, već incident koji je "vrlo ozbiljna prijetnja miru u cijeloj Europi".

Varšava je u utorak navečer i srijedu zabilježila 19 kršenja svog zračnog prostora ruskim dronovima. Rusija je odbacila odgovornost za incident. Poljsku su u obaranju dronova podržali njezini saveznici iz NATO-a, što je prvi put da je  neka članica tog vojnog saveza tijekom ruskog rata u Ukrajini otvorila vatru. Poljski predsjednik opisao je događaj kao pokušaj Rusije da testira odgovor Varšave i NATO-a. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda sastat će se u petak radi razgovora o upadima dronova u poljski zračni prostor.

Što nakon oborenih dronova nad Poljskom? Spominje se i članak 4 NATO saveza
Komentara 12

Pogledaj Sve
DA
dadalina
22:36 11.09.2025.

Jedva su čekali povod. Sada se vidi kakvi su svi diplomati.

ĐO
Đo
22:33 11.09.2025.

Zbog vlastitih svađa europski projekt lovca 6 generacije još je na čekanju dok su Ameri Rusi i Kinezi to završili .šteta .

Avatar Matteo1212
Matteo1212
22:19 11.09.2025.

Ruski trolovi u akciji, treba zaraditi za smrdljivi parizer i fetu sira, nije vam lako..

