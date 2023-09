Nastavljeno suđenje Mamićima, svjedoči danas i jedan bivši igrač

Svjedočenjem računovodstveno-financijske vještakinje Ksenija Špoljarić nastavljeno je danas u Osijeku suđenje braći Zdravku i Zoranu Mamiću te još petorici koju su tereti da su, u sklopu zločinačkog udruženja, izvukli najmanje 144 milijuna kuna iz Dinama.

Na klupu za svjedoke u nastavku sjeo je bivši nogometaš Daniel Šarić te menadžer Predrag Rački. Poziv za svjedočenje na današnjoj raspravi stigao je i Mirku Barišiću, predsjedniku GNK Dinama, no on se ispričao zbog organizacije predstojeće utakmice između Dinama i Astane koja je na rasporedu u četvrtak.

Podsjetimo, braći Mamić sudi se u odsutnosti, dok u sudnici sjede Zdravkov sin Mario Mamić, Damir Vrbanović, Nikky Arthur Vuksan, Igor Krota i Sandro Stipančić.

Usto, Zdravka Mamića se tereti da je od 25. rujna 2002. do 8. ožujka 2007. godine, kao član Izvršnog odbora Dinamo, a potom kao izvršni dopredsjednik i član uprave Dinama ovlašten za raspolaganje novčanim sredstvima kluba, s računa u Hypo Alpe Adria Bank u Klagenfurtu podigao 2,2 milijuna eura, koje je zatim koristio za osobne potrebe.

Vezano za taj dio optužbi, Špoljarić je na prethodnom ročištu rekla da je analizom dokumentacije iz spisa utvrdila kako je u inkriminiranom razdoblju na tom računu ostvaren ukupni promet od oko 4,4 milijuna eura, ali i da nije imala na raspolaganju dokumentaciju iz koje bi se moglo zaključiti da je taj promet proknjižen u poslovnim knjigama Dinama.

Vještakinja je danas nastavila odgovarati na pitanja Vuksanove odvjetnice Ksenije Vržine, koja je kao dokaz priložila kopiju računa Miroslava Ćire Blaževića.

- Možete li utvrditi je li 12. kolovoza 2002. na taj račun sjela uplata od 152.887 eura? - upitala je odvjetnica Vržina.

- Napominjem da analizira tog prometa nije bila predmetom mog vještačenja, a iz kopija prometa računa Miroslava Blaževića mogu utvrditi da je na taj račun 12. kolovoza 2002. na taj račun sjela uplata od 152.887 eura. Nadalje, 29. kolovoza 2002. sjela je uplata od 100.000 eura, a 18. veljače 2003. uplata od 150.00 eura, što je ukupno 402.887 eura - odgovorila je vještakinja Špoljarić.

Odvjetnik Zdravka Mamića, Filip Glavaš, zatražio je potom dopuni vještačenja.

- Naime, smatramo da nije utvrđena visina štete od 2,2 milijuna eura, kako se to navodi u optužnici, te da USKOK nema potrebna stručna znanja da bi utvrdio iznos štete. Tražimo i analizu računa Miroslava Blaževića jer se u optužnici navodi kako nema dokaza da je Blaževiću isplaćeno 400.000 eura, a iz današnjeg vještačenja vidljivo je da je on na svoje račune položio 400.000 eura, što ne odgovara stanju u optužnici – objasnio je Glavaš.

Na klupu za svjedoke potom je sjeo bivši nogometaš Daniel Šarić, prvi od više od 180 svjedoka koji su na popisu u ovom postupku. Za Dinamo je igrao od 1996. do 2000. godine, a potom je karijeru nastavio u Grčkoj.

- Imao sam ugovor s Dinamom oko podjele budućeg transfera. Mi smo oko toga sklopili ugovor i mislim da je bilo ugovoreno da transfer dijelimo ne jednake dijelove Dinamo i ja, danas više nisam siguran, možda je bilo i 40:60. Potpisao sam ugovor s Panathinaikosom i odšteta je bila 2,5 milijuna maraka. Prvi dio odštete, od dva milijuna, podijelili smo sukladno ugovoru, a ostao je drugi dio od 500.000 maraka od kojega nisam ništa dobio pa sam tužio Dinamo. Stajalo je to na sudu jedno vrijeme, ništa se nije događalo, onda su me zvali iz Dinama i predložili da spor riješimo mirno, ali da će mi umjesto 250.000 platiti 200.000 maraka, na što sam pristao i novac mi je isplaćen, u ratama. Klub u Grčkoj je, mislim, tražio neku dokumentaciju oko činjenice mogućeg dvostrukog oporezivanja i zbog toga nisu platili ovaj iznos. Vjerojatno se to naknadno riješilo i onda smo se sve dogovorili – ispričao je Daniel Šarić.

Na upit tužiteljstva je li račun s kojeg mu je isplaćeno transferno obeštećenje bio u RH ili u inozemstvu, Šarić je odgovorio kako ne zna.

- Ali nije me ni zanimalo s kojeg je računa Dinama meni plaćen ovaj novac – dodao je svjedok.

Na daljnji upit odgovorio je kako mu, osim spomenutog iznosa od transfernog obeštećenja, Dinamo nije isplaćivao nikakav drugi novac nakon što je prestao igrati za taj klub.

- Je li Vam još netko drugi isplaćivao novac od transfera, osim Dinama? Je li išta isplaćeno s računa Zdravka Mamića? - upitao je tužitelj Tonći Petković.

- Ja sam tek kasnije doznao mi je jednu ratu uplatio Zdravko Mamić sa svog računa, ja o tome nemam saznanja, čuo sam to naknadno - rekao je Šarić.

Uplatu odštete dogovorio je, dodao je, s Vrbanovićem.

Kada je dogovarao prelazak u Grčku, zastupali su ga agenti Predrag Rački i Mario Bonić, no Šarić je izjavio kako je najviše sam pregovarao oko transfera.

Boniću i Račkom isplaćivao je proviziju, no nema saznanja jesu li dobili kakvu proviziju od Dinama.

Nije se mogao sjetiti s kojeg računa su mu uplaćena sredstva NK Dinama.

Vrbanovićev odvjetnik Janjko Grlić podsjetio je Šarića kako je u prvom iskazu, danom u istrazi 2018., izjavio kako je oko transfera razgovarao s Velimirom Zajecom, kao i da se odrekao 10 posto transfera.

- Prošlo je 25 godina, ne sjećam se detalja. Ali mislim da je točno kako sam tada naveo, da sam imao prvotni ugovor 60:40, a da sam naknadno sa Zajecom dogovorio omjer 50:50 i oko toga nismo sačinili nikakav pisani ugovor – rekao je.

Prema optužnici, Zdravko Mamić ostale je okrivljenike povezao u zločinačko udruženje u sklopu kojeg su iz Dinama izvukli najmanje 144 milijuna kuna. Činili su to, tereti ih se, preko off-shore tvrtki registriranih u Velikoj Britaniji, Švicarskoj, Svetom Vincentu i Grenadinima, Belizeu, Hong Kongu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Cipru, Gibraltaru, Sejšelima...

Na čelu tih tvrtki, prema USKOK-u, kao vlasnici ili voditelji poslovanja bili su Mario Mamić, Vuksan, Krota i Stipančić. Kao čelni čovjek Dinama Zdravko Mamić, navode tužitelji, dogovarao je sklapanje ugovora između spomenutih tvrtki i Dinama, i to od prosinca 2004. pa sve do prosinca 2015. Prema optužnici, ugovori su sklapani za usluge posredovanja pri transferima igrača, a koje uopće nisu obavljene. Novac je tako isplaćivan s računa Dinama, tereti ih se, bez ikakve osnove.

Obuhvaćeni su optužnicom transferi desetak igrača Dinama, a među njima Vedrana Ćorluke, Tina Jedvaja, Mihaela Mikića, Luke Modrića, Dejana Lovrena, Igora Bišćana, Nikole Pokrivača...

